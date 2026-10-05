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Interrumpieron la música a disparos en La Gabarra, doble homicidio sacude a Tibú
Dos hombres, conocidos como Macuto y Papitas, fueron asesinados en un establecimiento comercial.
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jhonatanalexanderop
Doble Homicidio La Gabarra
La opinión
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Lunes, 5 de Octubre de 2026

“¡Mataron a Macuto, mataron a Macuto!”, era lo que gritaban con desesperación en un establecimiento comercial de La Gabarra, corregimiento de Tibú, donde dos hombres más perdieron la vida en medio de la violencia.

En este corregimiento se registró un nuevo hecho de sangre la noche del pasado sábado, 3 de octubre, cuando, aproximadamente a las 9:30 p. m., varios sujetos armados ingresaron a un establecimiento dedicado a la venta de bebidas y abrieron fuego contra varios de los clientes.

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En el ataque murieron dos hombres, uno conocido como Macuto y el otro como Papitas, quienes quedaron tendidos en el suelo del establecimiento, en medio de charcos de sangre. Además, otro hombre resultó herido en uno de sus brazos y, según fuentes extraoficiales, una mujer también habría resultado lesionada.

De los responsables no se sabe nada. Nadie los vio o nadie quiso verlos. Lo cierto es que dejaron a su paso un ambiente de caos y desesperación entre la decena de testigos que intentó auxiliar a los afectados. Los presentes no pudieron ocultar su angustia al ver que el ataque había dejado dos víctimas mortales, identificadas como Enderson Torres y Duván Rubio.

“Como comunidad, sentimos este dolor como propio porque eran nuestros muchachos, hijos de este suelo que hoy llora su partida”, publicó en Facebook una página comunitaria de La Gabarra, que expresó sus condolencias a los familiares de los fallecidos.

Con estos dos asesinatos, ya son, por lo menos, seis los homicidios registrados en Tibú durante las últimas tres semanas. Los hechos anteriores ocurrieron en las veredas Versalles y M14, así como en la vía que comunica el casco urbano del municipio con La Gabarra.

Por el momento, se conoce poca información sobre las víctimas. Ambos eran residentes del corregimiento y Papitas era reconocido por su participación en torneos de fútbol locales.

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