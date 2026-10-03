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Falleció el sacerdote Ruber Carrero López, rector del Seminario Menor de la Diócesis de Cúcuta
El presbítero ejerció durante 29 años el ministerio sacerdotal en la Diócesis de Cúcuta.
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crojas
Murió el sacerdote Ruber Carrero López, rector del Seminario Menor Diocesano
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La Opinión
Sábado, 3 de Octubre de 2026

La comunidad católica está de luto por el fallecimiento del presbítero Ruber Carrero López, sacerdote de la Diócesis de Cúcuta, quien dedicó buena parte de su vida al servicio pastoral y a la formación de niños y jóvenes.

Carrero actualmente se desempeñaba como rector del Seminario Menor Diocesano San José y de la Capilla Nuestra Señora de El Carmen. Su trabajo también estuvo relacionado con la formación de futuros servidores de la Iglesia y con el acompañamiento de distintas comunidades religiosas en la ciudad.

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"Expresamos nuestras sentidas condolencias a sus familiares y amigos, les acompañamos con la oración. Agradecemos al Señor su entrega generosa en el ministerio sacerdotal acompañando a las comunidades parroquiales"; escribió la Diócesis de Cúcuta en sus redes sociales.

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El padre Ruber Carrero López ejerció durante casi 29 años el ministerio sacerdotal, desde su ordenación el 13 de diciembre de 1997. 

  • Párroco San Isidro Labrador, 1998 – 2001.
  • Párroco Santo Domingo Savio, 2001 – 2007.
  • Párroco en Nuestra Señora de la Paz y San Andrés Avelino, Arquidiócesis de Gatinaeu, Canadá 2007 – 2010.
  • Párroco en San Mateo, Evangelista, 2011.
  • Delegado de Pastoral de Multitudes.
  • Decano del Espíritu Santo.
  • Miembro del EDAP.
  • Párroco de Santa Mónica.
  • Delegado pastoral Sacerdotal.
  • Miembro del EDAP
  • Apoyo Vicaria de Pastoral.
  • Párroco Jesucristo Buen Pastor. 2018
  • Párroco Santa Teresa de Calcuta 2021
  • Párroco de Espíritu Santo 2022

La noticia de su fallecimiento ha generado mensajes de condolencia entre integrantes de la comunidad católica de Cúcuta, que recuerdan su paso por diferentes espacios de formación. 

Velación y exequias 

Los restos del padre Ruber Carrero López serán velados en la capilla del Seminario Menor y la exequias tendrán lugar en la Catedral San José el día lunes, 05 de octubre. 

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