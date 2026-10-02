El barrio La Playa de Cúcuta vive en medio de hechos históricos y habitantes de calle

“Desde hace tres años ha aumentado mucho su presencia. Hoy en día algunos de ellos roban con cuchillos e incluso se meten a las casas para llevarse lo que consigan. Esto nos ha llevado a tener que poner alambre de púas en nuestros techos, ventanas e incluso en los árboles”, expuso una mujer residente del sector. Sumado a ello, los residentes aseguraron que estas personas mantienen las calles sucias, debido a que constantemente rompen las bolsas de basura.
Los puntos donde, según la comunidad, se registra mayor presencia de habitantes de calle son la avenida tercera entre calles 17 y 18; la calle 15 entre carreras tercera y cuarta; la calle 15 entre carreras cuarta y quinta, y la avenida cuarta con calle 15.
Aunque en menor medida, otra situación que afecta la tranquilidad de la comunidad es la invasión del espacio público y las peleas que, según residentes, protagonizan algunos vendedores informales en las avenidas tercera y segunda.
Lea: ¿Quiere cancelar su plan? Desde hoy los operadores en Colombia no podrán
Habla la Alcaldía
La Secretaría de Bienestar Social de Cúcuta informó que durante este año ha adelantado jornadas de caracterización, sensibilización, autocuidado, atención psicosocial y activación de rutas con los habitantes de la calle.
Según la dependencia, estas jornadas se realizaron entre el 23 y el 27 de febrero, durante marzo y, recientemente, los días 22 y 30 de septiembre.
Finalmente, el despacho de la Alcaldía anunció que continuará llevando periódicamente al sector la oferta institucional del programa, incluida información sobre servicios de autocuidado, salud, rehabilitación y resocialización.
De esta manera, informó que para los días 8, 15, 22 y 29 de octubre están programadas jornadas de caracterización, sensibilización y atención psicosocial en el parque Colón, donde se ofrecerá la oferta institucional y la activación de rutas para quienes las acepten de manera voluntaria.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .