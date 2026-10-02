El barrio La Playa de Cúcuta vive en medio de hechos históricos y habitantes de calle

Los ramales del río Pamplonita que pasaban por la comuna 1 de Cúcuta le dieron el nombre al barrio La Playa, cuando este sector empezó a ser poblado en la década de 1920.

De acuerdo con líderes sociales, los fundadores de este sector fueron familias adineradas dedicadas al comercio de cacao y café, quienes decidieron construir sus viviendas en un terreno que, para entonces, se encontraba apartado de la ciudad.

La zona comenzó a caracterizarse por sus grandes casonas y por ser cuna de personajes importantes para la región, entre ellos Virgilio Barco y Eduardo Cote Lamus.

Según explicaron miembros de la Junta de Acción Comunal (JAC), el barrio empezó a crecer con mayor rapidez a partir de 1950, cuando algunas familias donaron sus viviendas para convertirlas en espacios culturales y educativos.

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De ese modo surgieron sitios importantes para la ciudad como la Quinta Teresa, la Quinta Cogollo y el periódico La Opinión.

Igualmente, otros lugares de Cúcuta que iniciaron labores en este sector fueron la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, que anteriormente funcionó como hospital San Juan de Dios, y la Torre del Reloj, que inicialmente albergó la primera empresa de energía eléctrica del país.

Hoy, el barrio La Playa cuenta con alrededor de 30 manzanas, más de 20 instituciones educativas y una comunidad de vecinos que, en su mayoría, se dedica a actividades comerciales.