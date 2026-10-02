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El barrio La Playa de Cúcuta vive en medio de hechos históricos y habitantes de calle
Los fundadores de este sector fueron familias adineradas quienes decidieron construir sus viviendas en un terreno que, para entonces, se encontraba apartado de la ciudad.
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Barrio La Playa.
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Viernes, 2 de Octubre de 2026

Los ramales del río Pamplonita que pasaban por la comuna 1 de Cúcuta le dieron el nombre al barrio La Playa, cuando este sector empezó a ser poblado en la década de 1920.

De acuerdo con líderes sociales, los fundadores de este sector fueron familias adineradas dedicadas al comercio de cacao y café, quienes decidieron construir sus viviendas en un terreno que, para entonces, se encontraba apartado de la ciudad.

La zona comenzó a caracterizarse por sus grandes casonas y por ser cuna de personajes importantes para la región, entre ellos Virgilio Barco y Eduardo Cote Lamus.

Según explicaron miembros de la Junta de Acción Comunal (JAC), el barrio empezó a crecer con mayor rapidez a partir de 1950, cuando algunas familias donaron sus viviendas para convertirlas en espacios culturales y educativos.

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De ese modo surgieron sitios importantes para la ciudad como la Quinta Teresa, la Quinta Cogollo y el periódico La Opinión.

Igualmente, otros lugares de Cúcuta que iniciaron labores en este sector fueron la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, que anteriormente funcionó como hospital San Juan de Dios, y la Torre del Reloj, que inicialmente albergó la primera empresa de energía eléctrica del país.

Hoy, el barrio La Playa cuenta con alrededor de 30 manzanas, más de 20 instituciones educativas y una comunidad de vecinos que, en su mayoría, se dedica a actividades comerciales.

Torre del reloj.

Lo bueno

Rubén Darío Bitar, fiscal de la Junta de Acción Comunal, aseguró que una de las mayores fortalezas del barrio es su peso cultural e histórico.

“En La Playa hay tres monumentos que son patrimonio nacional, como la Torre del Reloj, el Centro Cultural Quinta Teresa y la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero. Además, allí han vivido basquetbolistas, escritores y poetas importantes para la región”, afirmó.

En la actualidad, otro aspecto que resalta del sector es el trabajo de su Junta de Acción Comunal. Según afirmaron ciudadanos, esta organización, que cumple 33 años, se destaca por las constantes gestiones que adelanta ante las autoridades.

De acuerdo con residentes, a través de estas acciones se han logrado superar problemas relacionados con los servicios públicos. También indicaron que cada año los líderes sociales organizan asambleas comunitarias en las que los vecinos tienen la oportunidad de exponer sus problemáticas ante las autoridades y desarrollar proyectos conjuntamente.

Zona de seguridad - barrio La Playa

En este sentido, Luz Esperanza Castro Jaimes, presidenta de la Junta de Acción Comunal, explicó que actualmente trabajan junto con la Policía Nacional en la creación de las denominadas Zonas de Seguridad. “En el mes de mayo creamos la primera y a finales de septiembre inauguramos la segunda. Con esa estrategia estamos trabajando para instalar cámaras y alarmas comunitarias en el barrio. Ya nos ganamos un recurso con el Ministerio del Interior para la instalación de algunas, y la Policía y la Alcaldía también nos informaron que nos apoyarían con otras”, informó Jaimes, quien señaló que cada tres meses crearán una nueva zona hasta llegar a 10.

Por otra parte, algunos de los aspectos que también distinguen al barrio son su diversidad de credos, museos y las exposiciones culturales que se desarrollan en la Quinta Teresa y la Torre del Reloj.
 
Lo malo

El problema que más aqueja al barrio La Playa son los hechos de inseguridad que, según residentes y fuentes comunitarias, estarían relacionados con algunos habitantes de calle.

De acuerdo con fuentes comunitarias, varios de ellos se han dedicado al consumo y venta de estupefacientes en espacios públicos y también al hurto de ciudadanos.

Habitantes de calle.

“Desde hace tres años ha aumentado mucho su presencia. Hoy en día algunos de ellos roban con cuchillos e incluso se meten a las casas para llevarse lo que consigan. Esto nos ha llevado a tener que poner alambre de púas en nuestros techos, ventanas e incluso en los árboles”, expuso una mujer residente del sector. Sumado a ello, los residentes aseguraron que estas personas mantienen las calles sucias, debido a que constantemente rompen las bolsas de basura.

Los puntos donde, según la comunidad, se registra mayor presencia de habitantes de calle son la avenida tercera entre calles 17 y 18; la calle 15 entre carreras tercera y cuarta; la calle 15 entre carreras cuarta y quinta, y la avenida cuarta con calle 15.

Aunque en menor medida, otra situación que afecta la tranquilidad de la comunidad es la invasión del espacio público y las peleas que, según residentes, protagonizan algunos vendedores informales en las avenidas tercera y segunda.

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Habla la Alcaldía

La Secretaría de Bienestar Social de Cúcuta informó que durante este año ha adelantado jornadas de caracterización, sensibilización, autocuidado, atención psicosocial y activación de rutas con los habitantes de la calle.

Según la dependencia, estas jornadas se realizaron entre el 23 y el 27 de febrero, durante marzo y, recientemente, los días 22 y 30 de septiembre.
Finalmente, el despacho de la Alcaldía anunció que continuará llevando periódicamente al sector la oferta institucional del programa, incluida información sobre servicios de autocuidado, salud, rehabilitación y resocialización.

De esta manera, informó que para los días 8, 15, 22 y 29 de octubre están programadas jornadas de caracterización, sensibilización y atención psicosocial en el parque Colón, donde se ofrecerá la oferta institucional y la activación de rutas para quienes las acepten de manera voluntaria.

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