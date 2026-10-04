Hallan depósito del Eln con explosivos que serían usados en drones en Norte de Santander

En el lugar fueron halladas 100 granadas de alto poder, con un peso aproximado de 10 kilogramos cada una, para un total cercano a una tonelada de explosivos. Estos elementos serían acondicionados para su empleo mediante diferentes medios de lanzamiento, entre ellos drones y rampas artesanales.

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El material fue destruido de manera controlada en el lugar, conforme a los protocolos establecidos y bajo las condiciones de seguridad correspondientes.

Con este resultado se afecta la capacidad delictiva del Frente Juan Fernando Porras Martínez, del GAO Eln, y se frustran posibles acciones contra la población civil y la Fuerza Pública en Norte de Santander.

La Fuerza Pública invita a la comunidad a suministrar información que permita prevenir hechos que afecten la seguridad y tranquilidad del departamento, a través de la Línea 107 contra el terrorismo, garantizando absoluta reserva de la información.

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