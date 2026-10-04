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Hallan depósito del Eln con explosivos que serían usados en drones en Norte de Santander
En un depósito clandestino ubicado en la vereda Corinto, del municipio de Sardinata, fueron halladas 100 granadas de alto poder, con un peso total aproximado de una tonelada.
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dsifontes
La Fuerza Pública incautó 100 granadas para drones en Norte de Santander
La opinión
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Domingo, 4 de Octubre de 2026

En desarrollo de una operación militar conjunta y coordinada, tropas de la Segunda División del Ejército Nacional, con apoyo de la Fuerza Aerea Colombiana y en coordinación con la Policía Nacional, lograron ubicar, gracias a labores de inteligencia militar, un depósito clandestino utilizado presuntamente por integrantes del GAO Eln para almacenar material explosivo y distribuir a las estructuras que operan en esta región.

De acuerdo con la información de inteligencia, estos elementos serían utilizados para ser adaptados a aeronaves no tripuladas (drones) y empleados en acciones terroristas contra la Fuerza Pública, la población civil y la infraestructura crítica de la región.

En el lugar fueron halladas 100 granadas de alto poder, con un peso aproximado de 10 kilogramos cada una, para un total cercano a una tonelada de explosivos. Estos elementos serían acondicionados para su empleo mediante diferentes medios de lanzamiento, entre ellos drones y rampas artesanales.

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El material fue destruido de manera controlada en el lugar, conforme a los protocolos establecidos y bajo las condiciones de seguridad correspondientes.

Imagen eliminada.

Con este resultado se afecta la capacidad delictiva del Frente Juan Fernando Porras Martínez, del GAO Eln, y se frustran posibles acciones contra la población civil y la Fuerza Pública en Norte de Santander.

La Fuerza Pública invita a la comunidad a suministrar información que permita prevenir hechos que afecten la seguridad y tranquilidad del departamento, a través de la Línea 107 contra el terrorismo, garantizando absoluta reserva de la información.

 

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