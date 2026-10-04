¿Se acabarán los robos de Los Magníficos? Desarticulada banda criminal vinculada a fleteo mortal en Ocaña

Parece que la justicia finalmente terminó con la peligrosa banda delincuencial conocida como Los Magníficos, luego de que los últimos tres presuntos miembros de esta estructura fueran capturados en medio de un operativo de la Policía. Los detenidos estarían relacionados con millonarios robos que afectaron a Norte de Santander.

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Cúcuta y Ocaña serían algunos de los municipios donde habría actuado este grupo criminal. Precisamente, en este último protagonizaron un violento intento de atraco que cobró la vida de Ramón Arias y dejó herido a Hugo Reyes.

Los capturados fueron identificados como Ricardo José Lindado Mazo, un hombre con antecedentes judiciales en distintas ciudades del país, quien presuntamente fungía como cabecilla de la organización; Jesús Nova Sandoval y una mujer cuya identidad se mantiene bajo reserva.

Los tres fueron capturados recientemente, luego de que uniformados de la Seccional de Investigación Criminal del Departamento de Policía Norte de Santander (Denor) les siguieran el rastro hasta Valledupar y Aguachica, Cesar.

En su contra había una investigación que se inició en noviembre del año pasado por los delitos de homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa, hurto calificado y agravado, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

Los detenidos quedaron a disposición de la autoridad competente para adelantar el proceso de judicialización.

Según el reporte oficial, serían los últimos tres integrantes que faltaban por capturar de Los Magníficos, una estructura delincuencial que también tendría injerencia en La Dorada (Caldas), Barrancabermeja (Santander), Cali (Valle del Cauca), Mariquita (Tolima) y Bogotá.

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Atraco mortal

“Esta investigación inicia en noviembre del año 2025, lo que nos permite lograr el esclarecimiento de varios hurtos en la modalidad de fleteo, donde el monto de lo hurtado supera los 185 millones de pesos”, manifestó el coronel Francisco Avendaño Flechas, comandante encargado del Denor.

Uno de los casos mencionados por el oficial ocurrió el 21 de noviembre del año pasado, cuando un hombre que retiraba una alta suma de dinero de una entidad bancaria, ubicada en los alrededores del parque central de Ocaña, habría sido víctima de Los Magníficos.

El hecho se registró hacia las 11:00 de la mañana, cuando Lindado Mazo, vestido con un saco negro y con el rostro cubierto por un casco de motocicleta, habría intimidado con un arma de fuego a dos hombres que salían de la sucursal bancaria.

El presunto delincuente los obligó a regresar al establecimiento y, al parecer, ante la resistencia de las víctimas al asalto, disparó en al menos cuatro oportunidades. Posteriormente, salió corriendo hacia una motocicleta que lo esperaba a pocos metros, conducida por un cómplice, y huyó del lugar, dejando a Ramón Arias y Hugo Reyes heridos.

Se conoció que, tras el ataque, los presuntos responsables ingresaron a un hotel, recogieron sus pertenencias y escaparon en diferentes direcciones. Uno habría viajado hacia Santander y el otro hacia Cesar.

Entretanto, los heridos fueron trasladados a centros asistenciales de la región. Sin embargo, debido a la gravedad de sus lesiones, Arias fue remitido a Valledupar, donde falleció poco después. Por su parte, Reyes logró recuperarse.

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¿Reconocido ladrón?

Esta sería, al menos, la tercera vez que Ricardo José Lindado Mazo es capturado. El hombre, oriundo de Cali, registra su primer antecedente conocido en 2018, en Valledupar, cuando, junto con Juan García, habría atracado a mano armada a un ciudadano. En aquella oportunidad, ambos fueron detenidos en flagrancia y enviados a prisión.

No obstante, Ricardo José habría recuperado su libertad y, para noviembre de 2020, presuntamente intentó cometer otro millonario atraco en Bosconia, Cesar. En compañía de una pareja, habría despojado de 20 millones de pesos a un hombre.

Sin embargo, un integrante del esquema de seguridad del alcalde de ese municipio se encontraba en el lugar y reaccionó ante el hecho, lo que provocó la llegada de varios uniformados. Tras un intercambio de disparos, los presuntos atracadores fueron detenidos en flagrancia.

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