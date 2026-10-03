Ataque contra jóvenes que hacían piques terminó con más de 10 motos incineradas en Palermo, Huila

Un violento episodio alteró la tranquilidad de Palermo, Huila, durante la noche del jueves 1 de octubre, cuando un grupo de hombres armados irrumpió en una zona donde varios jóvenes se habían reunido para realizar, al parecer, piques ilegales.

De acuerdo con la información conocida, los jóvenes se encontraban en una importante vía del municipio cuando fueron sorprendidos por otro grupo de personas que llegó fuertemente armado. Los sujetos los intimidaron y les ordenaron bajar de sus motocicletas.

Posteriormente, los hombres habrían rociado con algún tipo de combustible varias de las motocicletas y les prendieron fuego frente a sus propietarios. Según versiones conocidas, durante el ataque aseguraron que se trataba de una medida contra personas “irresponsables” por la realización de los piques.

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La situación generó momentos de tensión entre los presentes. Algunas personas intentaron evitar que sus motocicletas fueran consumidas por las llamas e incluso trataron de recuperar sus vehículos o apagar el fuego. En medio de estos intentos, cinco personas habrían sido golpeadas y resultaron heridas.

En total, más de 10 motocicletas fueron consumidas por las llamas. El fuego también generó afectaciones en la movilidad, debido a que los vehículos quedaron sobre la vía.

Bomberos controlaron el incendio

Ante la emergencia, unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para controlar las llamas y posteriormente retirar las motocicletas que habían quedado sobre la carretera, permitiendo nuevamente el paso de los vehículos.

Las cinco personas lesionadas fueron trasladadas a centros asistenciales para recibir atención médica. Según la información preliminar, permanecen estables.

Mientras tanto, las autoridades desplegaron un operativo de seguridad en diferentes sectores del casco urbano de Palermo con el propósito de controlar la situación y localizar a los responsables del ataque.

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Por ahora, se investiga quiénes estarían detrás de la acción violenta. De manera preliminar, se ha señalado que los responsables podrían tener relación con una estructura criminal, aunque esta hipótesis deberá ser establecida por las autoridades dentro de la investigación.

Vecinos habían advertido sobre los piques ilegales

El hecho también volvió a poner sobre la mesa las quejas que habitantes de Palermo habían expresado meses atrás por la realización de piques ilegales en algunas vías del municipio.

Según residentes de la zona, estas prácticas reunían a decenas de jóvenes, entre ellos algunos menores de edad, quienes realizaban maniobras a alta velocidad y ponían en riesgo no solo sus propias vidas, sino también las de otros conductores y peatones que transitaban por estos sectores.

La investigación busca establecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque, identificar a los responsables y determinar qué motivó la violenta reacción contra los participantes de los piques.

Tomado de Vanguardia

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