Tania Gilinski asume como embajadora de Colombia ante Israel

El Ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula, posesionó a Tania Gilinski como embajadora de Colombia ante el Estado de Israel, en el marco de la nueva etapa de las relaciones diplomáticas entre ambos países, luego de que el Gobierno colombiano decidiera restablecer y fortalecer el vínculo bilateral con el Estado israelí.



Según la Cancillería, Gilinski llegará a su nuevo cargo con la prioridad de profundizar la cooperación en seguridad e inteligencia estratégica, lucha contra el crimen transnacional, ciberseguridad e intercambio de información, además de continuar impulsando la colaboración en sectores como agricultura, salud, ciencia y tecnología, y comercio. Colombia e Israel mantienen relaciones diplomáticas desde 1957.



La nueva embajadora es una emprendedora con tres décadas de trayectoria en medios de comunicación, marcas de consumo y tecnología en América Latina y Estados Unidos. Inició su carrera en el periodismo como gerente de Publishing Group en Caracas, donde lanzó y editó las revistas Trade y Gerente, y negoció una edición en español con los equipos editoriales de Business Week y The Economist.

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Posteriormente trabajó en Apple y Procter & Gamble, y asesoró a grupos de bienes de consumo y del sector hotelero en estrategias de marca, entrada a mercados y abastecimiento regional en América Latina. También fundó Iguana Productions Group, compañía que convirtió en una franquicia multinacional de entretenimiento infantil con presencia en 14 países.



Gilinski es magíster en Estudios de Política Internacional de la Universidad de Stanford, con énfasis en Desarrollo Económico y Político, y es graduada en Historia y Francés del Wellesley College. Habla español, inglés y francés, y tiene conocimientos conversacionales de hebreo.



Con esta posesión, el Ministerio de Relaciones Exteriores avanza en la consolidación de la representación diplomática de Colombia ante Israel y en la implementación de la nueva etapa de la relación bilateral, orientada al diálogo, la cooperación y la promoción de los intereses nacionales.

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