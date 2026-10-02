Siento tranquilidad: María Fernanda Cabal sobre el gobierno de Abelardo de la Espriella

La exsenadora María Fernanda Cabal se refirió al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella durante una entrevista para El Debate de Semana, espacio en el que abordó distintos asuntos de la actualidad nacional.

Cabal, quien anteriormente militó en el Centro Democrático y también fue candidata presidencial, aseguró que se siente representada por el mandatario desde que asumió el cargo el pasado 7 de agosto.

Para explicar su percepción sobre la actual administración, la excongresista recurrió a una experiencia personal. “Lo resumo en una historia personal: cuando yo hoy me despierto y abro mis ojos, siento tranquilidad”, manifestó durante la conversación.

La exsenadora también sostuvo que, desde su perspectiva, De La Espriella ha avanzado en el cumplimiento de los compromisos adquiridos durante la campaña electoral. “Siento que este presidente está cumpliendo las promesas de campaña, algo que pocos hacían. Siento que estamos volviendo a tener esperanza y confianza en quienes nos gobiernan”, señaló.

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Al mismo tiempo, Cabal reconoció la complejidad de la tarea que enfrenta el jefe de Estado. Según explicó, Colombia presenta dificultades en distintos ámbitos, por lo que gobernar el país representa un desafío considerable.

¿Qué dijo Cabal sobre Petro y las actuaciones del presidente?

En medio de sus declaraciones, la excongresista también estableció una comparación con el gobierno del expresidente Gustavo Petro y cuestionó algunas de las decisiones que, según dijo, debía enfrentar durante esa administración.

“El no tener que abrir los ojos para ver los desastres de Petro, qué decreto, qué locura nueva se le había ocurrido (…) le confieso que siento tranquilidad y agradezco todos los días de mi vida que haya ganado este presidente”, afirmó Cabal.

La exsenadora también habló sobre actuaciones de De la Espriella que han generado atención pública, entre ellas los patrullajes realizados en Santa Marta y Cali portando una pistola al cinto, además de la extradición de alias Araña, episodio en el que estuvo presente.

Sobre la forma en que el mandatario comunica sus decisiones, Cabal lo calificó como un “comunicador excepcional” y señaló que sus actuaciones también buscan transmitir determinados mensajes a la ciudadanía.

Según la excongresista, esa estrategia ya podía identificarse durante la campaña electoral. “Lo hizo en campaña en ese espacio que le quedó libre a la derecha”, manifestó, al referirse al escenario político que, en su opinión, quedó disponible para ese sector.

Cabal agregó que, desde su perspectiva, el Centro Democrático no identificó el cambio que estaba ocurriendo en las preferencias políticas. “El Centro Democrático no entendió que el péndulo en el mundo giraba a la derecha y la gente quería mensajes claros y fuertes de autoridad, de retorno de la seguridad”, afirmó.

Tomado de El Universal.

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