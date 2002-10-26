Indicadores de Jeremías | Gran Alianza Empresarial promueve reactivación económica de la región

Gran Alianza Empresarial promueve reactivación económica de la región

Los sectores productivos de Norte de Santander pusieron en marcha la Gran Alianza Empresarial con el objetivo de reactivar la economía en la zona fronteriza de Colombia y Venezuela.

En un reciente pronunciamiento la nueva entidad planteó: “Cúcuta y Norte de Santander enfrentan unas condiciones particulares derivadas de su ubicación fronteriza, la dinámica migratoria y los efectos de la situación de seguridad y del conflicto armado. Estas circunstancias han generado importantes desarrollos sociales, institucionales y económicos para la región”.

En busca de activar sus propuestas la Alianza ha programado reuniones de los empresarios y demandar del gobierno nacional respaldo a la agenda que se propone sacar delante. Hasta ayer se habían realizado varias mesas de trabajo.

No visitar Norte de Santander pide el gobierno de EE. UU. a sus nacionales

El gobierno de Estados Unidos recomendó a las personas d esa nación no visitar el territorio de Norte de Santander por considerar que no ofrece las condiciones de seguridad adecuadas.

Esa advertencia está sustentada en reconocidas acciones de violencia generadas por grupos de alzados en armas, los cuales se mueven en diferentes áreas del territorio.

Un pronunciamiento de funcionarios de la Casa Blanca pone de presente la utilización de armas letales por parte de organizaciones al margen de la ley para atacar a la Fuerza Pública y hasta con extensión a la población civil.

Corina Machado no ha podido regresar a Venezuela, su país

La más activa lideresa de la oposición en Venezuela al gobierno de orientación chavista, María Corina Machado, no ha podido regresar a su país debido a obstáculos que se le han atravesado. Se dice que el propio gobierno de Estados Unidos ha influido en la negativa que le cierra las puertas de su nación a Machado.

El ministro del interior de Venezuela, Diosdado Cabello dijo que no había oposición al regreso de Corina Machado, pero lo cierto es que el bloqueo persiste.

La dirigente opositora, a quien se le otorgó el Premio Nobel de Paz en 2025, ha desarrollado un continuo activismo contra los gobiernos presididos por Hugo Chávez, ya fallecido y Nicolás Maduro, detenido en Estados Unidos por supuestos vínculos con el llamado cartel de los soles.

Sin haber sido oficialmente expulsada de su país Machado tiene cerrado el camino para llegar a su solar nativo.

Bucarasica entre los mejores en las Pruebas Saber ICFES

La institución educativa Colegio Rafael Celedón del municipio de Bucarasica, de Norte de Santander, obtuvo los tres mejores puntajes en las Pruebas Saber 11, cuadro de honor conformado por las estudiantes Marlen Prieto, Karen Durán y el estudiante Breiner Vaca Serrano, que con esfuerzo, disciplina y dedicación lograron un buen puntaje.

Breiner es un joven de 16 años que sueña con estudiar matemáticas en la Universidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta y busca apoyo económico para esa meta.

La empresaria Laura Rivera en el programa La Palabra

En sus emisiones de sábado y domingo (3 y 4 de octubre 2026 en el horario de 8:00 y 8:30 de la noche) el programa La Palabra, de la parrilla del canal ATN, tendrá como personaje de su entrevista a la empresaria Laura Rivera.

La entrevistada también es abogada. Hace parte del sector de la construcción y este viernes tendrá el reconocimiento del Ministerio de vivienda por cuanto ha ejecutado en este campo.

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