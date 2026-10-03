Fue una dura batalla: Camila Osorio tras el duelo con Coco Gauff en el China Open

Ofreciendo un juego competitivo y logrando llevar el partido hasta el tercer set, la tenista cucuteña Camila Osorio (66) cayó eliminada en la segunda ronda del China Open (WTA 1000 de Beijing) a manos de la estadounidense Coco Gauff, cuarta en el escalafón mundial, la mañana de este sábado.

Gauff, que venía de ser semifinalista del US Open, avanzó en un partido peleado que se cerró con marcador de 7-6 (4), 4-6 y 6-2 en 2 horas y 19 minutos.

La norteamericana se vio sorprendida por la combatividad de la jugadora cucuteña, que inició el compromiso estando abajo 5-2, pero terminó forzando el tie-break y pese a caer, en el segundo set tuvo un quiebre crucial para igualar el duelo.

En la tercera manga, Osorio -que a lo largo del partido recibió dos atenciones médicas por una molestia- mermó el ritmo y le costó en su servicio, perdiéndolo en tres oportunidades ante una Gauff que fue más agresiva

“Fue una dura batalla hoy, voy por la línea... seguimos. Gracias a China Open, nos vemos el año que viene”, escribió en sus redes la raqueta número uno de Colombia.

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Esta fue la tercera participación de Camila en el torneo de superficie dura de Beijing teniendo como mejor registro lo hecho en 2025 cuando se instaló en fase tres. Además de la caída ante Gauff, Osorio dejó un triunfo ante la tailandesa Lanla Tararudee (63) con parciales de 6-3 y 6-3.

A lo largo de la temporada 2026, la jugadora nortesantandereana ha disputado un total de 22 torneos con un saldo de 26 victorias y 21 caídas.

En su gira asiática, la siguiente parada es el WTA 1000 de Wuhan, a celebrarse desde el próximo 12 de octubre.

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