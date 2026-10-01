David Alonso está en buen nivel para afrontar el Gran Premio de Japón

El nuevo piloto de Honda para 2027 en MotoGP, David Alonso, se presentó con creces en Japón.

El piloto colombo-español regresó al circuito de Motegi, escenario donde supo brillar en 2024 al consagrarse campeón de Moto3, justamente en ese recinto.

Ahora, en la víspera de la carrera de Moto2 de este sábado, después de las 10:00 de la noche, hora colombiana, el nacido en Madrid marcó el mejor tiempo en los entrenamientos libres de la categoría intermedia.

Después de conseguir su cuarto podio de la temporada en Austria el pasado domingo, el corredor criollo llegó a Japón con posibilidades reales de pelear por otro podio y seguir acercándose a los primeros lugares del campeonato.

En la noche del jueves, el piloto del Aspar Team inició las pruebas con gran ritmo. Fue tercero en la primera sesión y luego se quedó con el mejor tiempo en los segundos libres.

Con el conocimiento de un circuito que tuvo renovaciones, David pudo sacar su máximo potencial y detuvo el reloj en 1:47.508, superando por 33 milésimas al líder del campeonato, Manuel ‘Manugas’ González.

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Muy conservador

En los segundos ensayos, previos a la clasificación para definir el orden de salida de la carrera de este sábado en la noche, Alonso fue tercero, con un registro de 1:48.129.

El más rápido fue el líder del campeonato, el español Manu González (Liqui Moly), quien marcó un tiempo de 1:47.925, mientras que el segundo lugar lo ocupó el compañero del colombiano, Dani Holgado, con un registro de 1:48.057.

Lo mejor para el colombiano es que consiguió su tiempo en el último giro, dando un golpe en la mesa y demostrando que peleará por su segunda victoria de la temporada para meterse de lleno en la lucha por un podio en el Mundial.

“Estaba viendo Moto3 mientras calentaba y hubo tantas caídas que pensé: ‘¿A que no salgo?’. El circuito ha hecho un gran trabajo en el reasfaltado. La pista está como una autopista de lo lisa que está. No hay ni un bache y hay muchísimo agarre. Por eso sorprende que haya tantas caídas. Creo que es porque todos vamos muy al límite gracias al buen estado del circuito. Hoy (ayer) vimos que me faltaba algo con el neumático nuevo, pero hicimos un buen entrenamiento para mañana y dimos un paso adelante”, dijo Alonso sobre las condiciones de la pista.

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David, quien ha sufrido varios percances, incluidas caídas, durante toda la temporada, llegó a Asia arrastrando una leve lesión en el bíceps izquierdo.

Su desempeño no se vio empañado por esto; al contrario, se le notó dominante. Después de los giros iniciales, Alonso fue positivo de cara a lo que viene y resaltó la grata sorpresa que representó la mejoría que tuvo en los libres.

“He mejorado a la hora de conseguir un tiempo a una vuelta, aunque no es algo real porque hoy el objetivo era entrar en la Q2 y no pelear por la pole.

Nos sirvió para practicar y mañana tendremos que sacarle provecho y recortar una décima más.

También aprovecharemos la sesión, si no llueve, para ver hasta qué punto se desgastan los neumáticos. Lo bueno es que somos parte de ese grupo, así que intentaremos hacerlo todo perfecto para ser los elegidos”, culminó Alonso.

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