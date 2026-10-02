Una desconocida Colombia cayó ante Paraguay en amistoso de fecha FIFA

Una desconocida Colombia perdió este viernes en Harrison, Nueva Jersey (EE. UU.) ante Paraguay 1-0 en partido amistoso de la fecha FIFA.

El único gol del compromiso lo marcó Hugo Benítez al minuto 56 en una serie de rebotes dentro del área.

El equipo Tricolor aún no encuentra su buen nivel después de dos partidos tras el Mundial de fútbol 2026. Sigue sin cosechar triunfos en dos presentaciones.

Colombia intentó asumir la iniciativa durante varios pasajes del encuentro, pero volvió a mostrar dificultades para darle continuidad a su juego y generar opciones claras en el último tercio.

La Tricolor tuvo problemas para romper el bloque paraguayo y no encontró la precisión necesaria para transformar la posesión en situaciones de verdadero peligro.

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El compromiso hacía parte del nuevo ciclo de la Selección después de su participación en el Mundial 2026. En su primera presentación pos-Mundial, Colombia había igualado 1-1 contra México en Baltimore, con gol de Luis Javier Suárez, mientras Gilberto Mora consiguió el empate para los mexicanos.

Para Paraguay, el triunfo representó un buen resultado dentro de su proceso bajo el mando de Gustavo Alfaro. El entrenador argentino había anticipado un partido exigente ante Colombia y destacó antes del encuentro la variedad de recursos del equipo de Lorenzo, al que incluso comparó con una especie de “Frankenstein” por la mezcla de características que encontraba en su fútbol.

Cierre ante Perú

La Selección Colombia tendrá poco tiempo para corregir, pues cerrará esta gira de amistosos internacionales el próximo martes 6 de octubre frente a Perú, desde las 6:45 p. m., hora colombiana.

El compromiso será una nueva oportunidad para que Lorenzo continúe probando alternativas y buscando una mejor versión de su equipo en esta etapa posterior al Mundial.

Tomado de El Universal.

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