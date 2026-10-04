La normalización del mal parqueo tiene a Cúcuta al borde del colapso vial

El mal parqueo que protagonizan a diario los usuarios de las vías de Cúcuta está convirtiendo la movilidad de la ciudad en un problema que parece no tener salida.

El comportamiento de los conductores frente a las normas de estacionamiento viene deteriorándose desde hace más de dos décadas y las autoridades todavía no encuentran una solución que permita recuperar el control sobre el espacio público. Mientras tanto, los infractores han terminado imponiendo sus propias reglas.

Por eso, ya parece normal encontrar carros y motocicletas estacionados sobre andenes, parques, plazoletas y calzadas, sin importar que obstruyan el paso de los peatones. En muchos sectores, quienes caminan deben bajar a la vía para continuar su recorrido y exponerse al riesgo de ser arrollados.

Los peatones, después de los motociclistas, hacen parte de la población más afectada por los siniestros viales con desenlace fatal en Cúcuta. Según las cifras citadas por las autoridades, la mortalidad vial en la ciudad ha aumentado este año en un 20 por ciento.

Son varios los factores que han llevado a que Cúcuta tenga un problema creciente de estacionamiento en el espacio público.

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Uno de ellos es el elevado número de motocicletas que circulan por sus calles. De acuerdo con cifras de las autoridades y del Observatorio de Seguridad Vial de Cúcuta y el área metropolitana, unas 200.000 motocicletas se movilizan por la ciudad, además de cerca de 250.000 vehículos entre públicos y particulares.

Ese volumen de automotores representa un desafío para cualquier intento de mantener una movilidad fluida, especialmente cuando una parte de los conductores estaciona en lugares prohibidos.

A esto se suma la ausencia de una política consolidada de parqueaderos públicos y privados. Este servicio opera con una regulación que, según conductores consultados, no ha logrado ordenar de manera suficiente las tarifas y las condiciones que deben cumplir algunos establecimientos.

Conductores de carros y motocicletas consultados por La Opinión sobre las razones por las que optan por estacionar en el espacio público, en lugar de utilizar los parqueaderos, entregaron respuestas diversas. Sin embargo, varios coincidieron en un punto: el costo del servicio.