Aumenta la violencia: desplazamientos en Putumayo y ataque con drones en Chocó

La situación de seguridad se ha agravado en algunas regiones del país. La Defensoría del Pueblo alertó que se han presentado desplazamientos en Putumayo y ataques con drones en Chocó.

En primer lugar, la Defensoría alertó que el pasado 22 de agosto circuló un panfleto firmado por los Comandos de la Frontera en las inspecciones de Yurilla y Mecaya, en el municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo.

El panfleto señala directamente a habitantes del lugar, los declara como objetivos militares y les formula acusaciones relacionadas con actividades presuntamente vinculadas a la economía de la coca.

De acuerdo con la información conocida por la Defensoría del Pueblo, estos hechos generaron el desplazamiento de 27 personas hacia el departamento del Caquetá.

Posteriormente, el 29 de septiembre de 2026, circuló un nuevo panfleto en el que ese grupo restringía la movilidad por el río Mecaya entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m. Asimismo, se reiteraron advertencias sobre la permanencia de personas en la zona y se declaró como objetivos militares a algunos integrantes de la comunidad. Según la información recibida por la Defensoría, esta situación habría provocado el desplazamiento de otras 21 personas hacia el departamento del Caquetá.

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Por su parte, en el departamento de Chocó, entre el pasado martes 29 de septiembre y el jueves 1 de octubre, se han registrado ataques con drones contra estaciones de Policía y puestos de control en municipios de la subregión del San Juan, departamento del Chocó.

El 29 de septiembre, una de estas acciones contra la estación de Policía de Condoto y un puesto de control dejó un policía herido. Un día después, la estación de Nóvita fue objeto de ráfagas de fusil y del lanzamiento de granadas desde drones. Además, este 1 de octubre se recibieron nuevos reportes sobre ataques contra la estación de Policía de Río Iró.

En Nóvita, las acciones armadas ocurrieron mientras se celebraba una misa con motivo del cierre de las festividades patronales. Uno de los explosivos impactó una vivienda aledaña a la estación de Policía y, ante las detonaciones y ráfagas de fusil, los feligreses y habitantes del sector tuvieron que resguardarse.

Estos hechos habrían sido cometidos por el Eln. Por eso, la entidad pide intervención urgente.

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