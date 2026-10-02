Sofía Petro arremete contra Marco Rubio tras captura de fiscal en Bolivia

La situación política en Bolivia generó una reacción de Sofía Petro, hija del expresidente Gustavo Petro, después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se pronunciara sobre los recientes acontecimientos en ese país sudamericano.

El episodio que motivó la controversia está relacionado con la detención del fiscal general boliviano, Roger Mariaca, quien fue capturado en medio de una investigación por su presunta relación con una estructura señalada de brindar protección a integrantes del narcotráfico.

La captura ocurrió apenas dos días después de que Estados Unidos revocara la visa del funcionario. Según la información suministrada, Mariaca es investigado por los delitos de organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico de sustancias controladas.

Mientras avanzaba este proceso, Marco Rubio expresó públicamente su respaldo al presidente boliviano, Rodrigo Paz Pereira, mediante un mensaje publicado en su cuenta de X. El funcionario estadounidense también señaló que la administración de Donald Trump mantiene su apoyo al Gobierno de Bolivia.

Rubio vinculó su posición con la defensa de la gobernanza democrática y la seguridad regional. “La semana pasada, en la histórica reunión de líderes del Escudo de las Américas, Estados Unidos reafirmó explícitamente su compromiso inquebrantable de salvaguardar la gobernanza democrática y la seguridad en nuestra región contra la influencia desestabilizadora de redes armadas narco-terroristas”, escribió.

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¿Qué le respondió Sofía Petro a Marco Rubio?

El secretario de Estado estadounidense agregó en la misma publicación: “Las acciones de Bolivia demuestran el tipo de liderazgo necesario para hacer que nuestro hemisferio sea más seguro, más fuerte y más próspero”. Sus declaraciones provocaron una respuesta de Sofía Petro en la misma plataforma.

La hija del expresidente colombiano cuestionó directamente el respaldo expresado por Rubio y utilizó términos fuertes para referirse a la posición del funcionario estadounidense frente a los hechos ocurridos en Bolivia.

“Sinvergüenzas, cínicos desfachatados”, escribió Sofía Petro en X, en respuesta al pronunciamiento del secretario de Estado de Estados Unidos sobre la situación política y de seguridad del país sudamericano.

Posteriormente, planteó una pregunta sobre la relación entre las acciones de las autoridades bolivianas y la defensa de la democracia: “¿Cómo van a decir que para proteger la democracia secuestran al fiscal general de una nación soberana?”.

En la misma publicación, Sofía Petro agregó: “Es que encima nos creen idiotas. Y el grupito de marionetas que pusieron de presidentes, callados y asintiendo, por supuesto”. Su respuesta se produjo tras el pronunciamiento de Rubio y en medio de la investigación que involucra al fiscal general boliviano.