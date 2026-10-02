¿En qué andaban metidos Félix y Mico? Cayeron con armas y una granada en Los Patios

Es prioridad para las autoridades esclarecer las actividades recientes de Félix Jesús Gutiérrez Hortúa y Joyner Alexander González Soraca, alias Mico, luego de que un operativo de allanamiento en Los Patios dejara al descubierto una situación que iría más allá de una simple conducta ilegal.

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Cambios de ropa, armas, munición e incluso una granada fueron encontrados en una vivienda habitada por los dos jóvenes, quienes fueron capturados y enfrentan cargos por porte ilegal de armas de fuego. Ahora, además, son objeto de una investigación más exhaustiva.

Debido a algunas actividades sospechosas, las autoridades ya habían puesto sus ojos sobre la vivienda que frecuentaban. De esta manera, iniciaron una investigación y recopilaron suficiente material probatorio para obtener una orden de registro y allanamiento.

La diligencia fue ejecutada por la Policía, con acompañamiento del Grupo de Operaciones Especiales (GOES). Durante el procedimiento, los uniformados capturaron en flagrancia a los dos hombres luego de encontrar dos armas de fuego, 15 cartuchos calibre 9 milímetros, seis cartuchos calibre .38 e incluso un cartucho calibre 5,56 para fusil.

Otro elemento llamativo fue una granada de aturdimiento, además de otros elementos que podrían ser claves para establecer una posible relación con hechos delictivos perpetrados en el área metropolitana de Cúcuta.

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En la vivienda también tenían guardada una motocicleta, varios cambios de ropa, tres teléfonos celulares e incluso una gramera, por lo que no se descarta que estos elementos puedan estar relacionados con una posible actividad de dosificación de estupefacientes.

Todos estos elementos quedaron a disposición de la Fiscalía, que será la encargada de establecer qué actividad desarrollaban los dos hombres y si existe alguna relación con otros hechos delictivos ocurridos recientemente.

Los dos fueron presentados ante un juez de control de garantías y, aunque no aceptaron los cargos, el juez decidió imponerles medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

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