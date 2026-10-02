El Aviario Nacional celebra diez años de conservación del patrimonio natural

El Aviario Nacional de Colombia conmemorará su décimo aniversario el próximo domingo 4 de octubre, coincidiendo con el Día Mundial de los Animales.

Como parte de la celebración, la institución ofrecerá ingreso gratuito para personas menores de 25 años y mayores de 60 años en sus instalaciones ubicadas en la isla de Barú.

El parque, que abarca casi ocho hectáreas y alberga más de 2.000 ejemplares de 200 especies, nació en 2006 por iniciativa de Rafael Vieira, Silvana Obregón, Eduardo Robayo y Alba Lucía Gómez. Su construcción superó importantes retos logísticos en la zona de Barú antes de abrir sus puertas al público en 2016.

En esta década de funcionamiento, el lugar se ha consolidado como un referente de turismo de naturaleza y educación ambiental, recibiendo a más de 450.000 visitantes y ofreciendo experiencias pedagógicas que integran activamente a las comunidades locales.

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Entre sus principales logros científicos destaca el programa de conservación del paujil piquiazul, una especie colombiana en peligro crítico de extinción que registró diez nuevos nacimientos durante 2026.

A este avance se suman la recuperación de poblaciones de flamencos rosados —que pasaron de 49 a 180 individuos—, los procesos de reproducción asistida con el águila harpía y el constante trabajo de rehabilitación de aves rescatadas del tráfico ilegal. Asimismo, el espacio transformado atrae a más de 100 especies silvestres migratorias y locales que lo utilizan como refugio natural.

De cara a los próximos años, la dirección del Aviario proyecta ampliar sus exhibiciones ambientales, construir una clínica veterinaria especializada e impulsar nuevos proyectos de investigación biológica.

La jornada conmemorativa del 4 de octubre reunirá a visitantes, autoridades ambientales y comunidades en el kilómetro 14,5 de la vía Cartagena–Barú para celebrar una década dedicada a la protección de la avifauna del país.

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