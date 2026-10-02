Gobierno de De la Espriella termina diálogo con Los Pachenca: estas son las nuevas medidas

El Gobierno de Abelardo de la Espriella dio por terminado el Espacio de Conversación Sociojurídico con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), grupo también conocido como los Pachenca, mediante las resoluciones 348, 349 y 350 de 2026.

La decisión se tomó al considerar que durante el proceso no se evidenciaron resultados concretos ni una voluntad real, sostenida y comprobable de sometimiento a la justicia y desmantelamiento de la estructura.

La Resolución 349 formaliza la terminación del espacio de conversación, mientras que la Resolución 348 revoca el reconocimiento de nueve integrantes de las ACSN que habían sido autorizados como representantes dentro del proceso.

Por su parte, la Resolución 350 revoca la designación de Óscar Mauricio Silva Osorio como coordinador representante del Gobierno nacional en este espacio.

¿Por qué terminó el proceso del gobierno De la Espriella con los Pachenca?

De acuerdo con las resoluciones, el Gobierno consideró que, pese a la instalación del espacio de conversación, “no se evidencian aportes con resultados concretos al proceso de consecución de la paz”.

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El Ejecutivo también señaló que no se registraron avances suficientes que permitieran acreditar una voluntad real de sometimiento a la justicia por parte de la organización, señalada en los documentos por sus actividades relacionadas con el narcotráfico, la extorsión y otras acciones ilícitas.

El espacio había sido autorizado en agosto de 2024, mediante la Resolución 300, con el objetivo de verificar la voluntad de las ACSN de transitar hacia el Estado de Derecho, establecer los términos de un eventual sometimiento a la justicia y contribuir a la construcción de paz en los territorios.

¿Qué zonas se ven involucradas?

La decisión tiene repercusiones principalmente en Magdalena, La Guajira y Cesar, departamentos donde las ACSN tienen presencia, según los documentos.

Las alertas de la Defensoría del Pueblo citadas en las resoluciones identifican riesgos relacionados con disputas territoriales en Santa Marta, Ciénaga y Fundación, en Magdalena; Dibulla y Riohacha, en La Guajira; y Valledupar y Pueblo Bello, en Cesar.

¿Qué implica la decisión?

Con las resoluciones 348, 349 y 350 de 2026, el Gobierno pone fin al espacio de conversación y deja sin efecto tanto el reconocimiento de los representantes de las ACSN como la designación del coordinador del Ejecutivo para este proceso.

Según los argumentos expuestos en las resoluciones, la continuidad de este tipo de espacios está condicionada a la existencia de resultados verificables y a una voluntad comprobable de avanzar hacia el sometimiento a la justicia y el desmantelamiento de las estructuras armadas.

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