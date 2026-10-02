Ofensiva militar en Antioquia deja tres neutralizados del Clan del Golfo

Tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7 de la Séptima División del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Colombia, adelantaron una operación militar en zona rural del municipio de Jericó (Antioquia) que dejó como resultado la neutralización de tres integrantes de la subestructura Edwin Román del Clan del Golfo.

Entre los abatidos durante los intensos combates se encuentra alias “Terry”, señalado por las autoridades como un peligroso cabecilla responsable de ordenar homicidios selectivos, desplazamientos forzados y extorsiones sistemáticas a comerciantes, ganaderos, transportadores y mineros de la subregión.

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El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, reveló que este criminal estaba vinculado a crímenes atroces como decapitaciones y lo señaló como presunto autor material del asesinato del deportista Andrés Felipe Herrera Quiroz, reconocido futbolista local impactado a disparos frente a su vivienda en el municipio de Jardín.

El comandante del Ejército Nacional, mayor general José Bertulfo Soto Sánchez, ratificó que la ofensiva contra los grupos armados organizados continúa sin tregua y confirmó el envío de refuerzos militares a la zona para cercar y neutralizar a los demás integrantes de la estructura criminal.

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