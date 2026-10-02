Fiscalía pedirá imputación contra Ricardo Orrego por presuntos casos de acoso sexual y acto sexual violento

La Fiscalía radicó petición para una audiencia de imputación de cargos contra Ricardo Orrego Arboleda, como presunto responsable de los delitos de acoso sexual y acto sexual violento.

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La petición fue tramitada por el Grupo de Tareas Especiales creado por el ente investigador para esclarecer hechos de violencia basada en género en el entorno de los medios de comunicación.

Tomado de El Colombiano.

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