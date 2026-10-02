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Fiscalía pedirá imputación contra Ricardo Orrego por presuntos casos de acoso sexual y acto sexual violento
La investigación contempla preliminarmente cinco hechos ocurridos entre 2012 y 2024, de acuerdo con los elementos recopilados por el ente acusador.
Authored by
cesarmuñoz
Expracticante de Blu Radio denuncia presunto acoso por parte de Ricardo Orrego
Colprensa
Colprensa
Viernes, 2 de Octubre de 2026

La Fiscalía radicó petición para una audiencia de imputación de cargos contra Ricardo Orrego Arboleda, como presunto responsable de los delitos de acoso sexual y acto sexual violento.

Lea aquí: Gobierno de De la Espriella termina diálogo con Los Pachenca: estas son las nuevas medidas

La petición fue tramitada por el Grupo de Tareas Especiales creado por el ente investigador para esclarecer hechos de violencia basada en género en el entorno de los medios de comunicación.

Tomado de El Colombiano.

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