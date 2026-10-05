Rayo detonó explosivo que disidencias de las Farc escondían en una alcantarilla del Cauca

Una tormenta eléctrica fue la salvación para decenas de campesinos del municipio de Suárez, en Cauca, pues terminó detonando una carga explosiva que un grupo terrorista había ocultado en un camino de alto flujo de personas.

El hecho ocurrió este domingo 4 de octubre de 2026 en la vereda El Amparo, donde, según los testimonios de varios lugareños, un rayo activó una trampa con explosivos improvisados que instaló el Estado Mayor Central de las Farc, la cual estaba oculta en una alcantarilla.

Según el informe de la Tercera División del Ejército, publicado este lunes, las tropas “adelantan verificaciones sobre una vía terciaria donde, de acuerdo con información preliminar conocida a través de diferentes redes sociales, integrantes de la estructura Jaime Martínez, al servicio de alias ‘Iván Mordisco’, habrían instalado varios dispositivos explosivos improvisados”.

La institución castrense detalló que “uno de estos elementos habría detonado durante las fuertes lluvias y descargas eléctricas registradas en el sector. El hecho reviste especial gravedad, pues ocurrió el domingo, día tradicional de mercado, cuando cerca de 200 habitantes y campesinos transitan por esta vía para comercializar y adquirir productos de pancoger”.

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Los militares están “peinando la zona”, tratando de rastrear más explosivos instalados por los terroristas. De momento, la vía quedó con paso restringido a un carril, mientras se hacen las reparaciones pertinentes.

“Rechazamos categóricamente el empleo de explosivos en corredores utilizados por la población civil y hacemos un llamado a los organismos nacionales e internacionales defensores de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario para que conozcan estos hechos que ponen en grave peligro la vida de las comunidades”, concluyó la Tercera División.

El hallazgo se suma a otros dos registrados este último fin de semana, según el Ejército, también atribuidos a la misma disidencia fariana comandada por Néstor Vera Fernández (“Iván Mordisco”).

En el corregimiento de Ortega, en el municipio de Cajibío (Cauca), las tropas encontraron un depósito clandestino del frente Jaime Martínez, en el cual tenían guardados 33 dispositivos explosivos improvisados.

Los artefactos, rellenos de pólvora y metralla, pesaban dos kilos cada uno y estaban fabricados con tubería de PVC.

“Según información de inteligencia militar, este potente arsenal explosivo estaba siendo organizado por esta estructura armada para perpetrar un atentado terrorista a gran escala durante este fin de semana en el caserío del corregimiento de Ortega, municipio de Cajibío, donde habitan familias de esta comunidad”, indicó la Tercera División.

El otro incidente también se presentó en el corregimiento de Ortega, específicamente en la vereda La Palma. Allí fueron detectados dos explosivos ubicados a pocos metros de una escuela rural.

“Los artefactos fueron encontrados en un lugar frecuentado diariamente por 25 niños que asisten a esta institución educativa, quienes permanecen en estas instalaciones durante su jornada escolar y utilizan sus espacios para actividades académicas y de descanso. Su presencia representaba un grave riesgo para la vida e integridad de los menores, así como para docentes y demás integrantes de la comunidad educativa”, acotó la Institución.

Todos estos artefactos ubicados en las últimas 48 horas fueron destruidos de manera segura por los uniformados.

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