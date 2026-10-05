Los audios que habrían provocado la salida de Germán Miranda de la Dirección Nacional de Bomberos

Luego de que el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, declarara insubsistente el nombramiento del director nacional de Bomberos, el capitán Germán Miranda, y ordenara su salida del cargo, salieron a la luz unos audios que lo comprometen.

El capitán Germán Miranda fue apartado de la dirección de los Bomberos debido a la existencia de elementos que podrían indicar un presunto intento de impedir que pruebas relacionadas con actuaciones de años anteriores llegaran a conocimiento de la Fiscalía.

Según reveló el medio El Tiempo, unas grabaciones de audio comprometerían al entonces director de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, en una conversación relacionada con un proceso judicial que involucra al comandante de Bomberos de Envigado, capitán Luis Bernardo Morales.

Audios de Germán Miranda mencionan presuntos cobros para intervenir en proceso judicial

De acuerdo con el medio, en los audios se habla sobre la revisión de expedientes y posibles intermediaciones ante funcionarios relacionados con la investigación. En la conversación también se mencionan presuntos cobros de dinero para intervenir en el proceso y buscar una solución a la situación jurídica del comandante de Envigado.

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“Primero tenemos que ver el monto, capi... y dependiendo del monto, arreglar eso”, se escucha en la conversación sobre los costos que implicaría mover el caso en la Fiscalía.

El Tiempo también señala que Miranda habría insistido en mantener bajo reserva la información relacionada con los expedientes y las actuaciones de los organismos de control. En los audios se mencionan investigaciones de la Fiscalía, la Contraloría y la Personería sobre contratos y convenios de los cuerpos de bomberos.

Las grabaciones, según el medio, también contienen referencias a las etapas de los procesos judiciales y a posibles estrategias para enfrentar las investigaciones. Además, Miranda habría expresado preocupación por el impacto que estos procesos podrían tener sobre la imagen y la trayectoria de los cuerpos de bomberos involucrados.

“A mí me conviene que Envigado transversalmente esté limpio (...) porque donde le metan cosas se le tiran la carrera y se tiran el cuerpo de bomberos”, expresa Miranda en uno de los fragmentos de las grabaciones.

Finalmente, El Tiempo reportó que en las conversaciones también aparecen comentarios y descalificaciones contra otros integrantes y autoridades del gremio de bomberos.

Tomado de El Universal.

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