Investigaciones, contratos y PAE: los antecedentes de Yahir Acuña que están bajo la lupa

La confrontación entre el presidente Abelardo de la Espriella y el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, escaló públicamente el pasado 3 de octubre, durante un acto oficial en la capital de Sucre, luego de que el jefe de Estado cuestionara al mandatario local por sus antecedentes judiciales y administrativos.

En su intervención, De la Espriella afirmó que Acuña tiene “13 procesos por corrupción” y advirtió que su Gobierno utilizará los mecanismos legales e institucionales para proteger los recursos públicos destinados al municipio.

Las declaraciones del presidente reavivaron una serie de episodios que han acompañado la carrera política de Acuña desde sus primeros cargos públicos. Entre ellos están investigaciones por presuntos vínculos con organizaciones ilegales, cuestionamientos relacionados con contratación pública, un episodio electoral ocurrido en 2015 y una indagación de la Procuraduría relacionada con un video sobre el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Acuña, por su parte, respondió mediante un video de más de 12 minutos en el que cuestionó los señalamientos del presidente. El alcalde aseguró que el material relacionado con el PAE fue editado y manipulado y dijo que no acepta que se le convierta en un “falso positivo”. También sostuvo que no se considera enemigo de la Casa de Nariño y defendió la coordinación entre el Gobierno Nacional y las autoridades territoriales.

El video del PAE que volvió a generar cuestionamientos

Uno de los asuntos más recientes que está en el centro de la controversia es un video en el que se escucha a Acuña hablar sobre cifras relacionadas con el PAE y supuestos márgenes de dinero.

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En el material audiovisual se escucha:

“Mira cómo se roba: 2.000 millones de utilidad desde el día cero, 2.000 barras más los intereses. 1.000 millones que me deja a mí para el pago de nómina y no sé qué. Yo le dije: ‘Dame siquiera algo’. A partir del mes de julio, lo que yo facturo apenas se va a presentar porque la seguridad social son 800 millones. Entonces, como entra con 2.000 barras, más los 1.000 que me quedan a mí, son 3.500; y pongamos que la factura valga 8.000: quedan 4.500 de abono a la deuda”, se escucha.

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar para establecer si en esos hechos podían existir irregularidades relacionadas con recursos públicos. Acuña ha sostenido que la grabación fue editada y manipulada digitalmente.

El PAE de Sincelejo ya había enfrentado dificultades en 2026. En abril, el Ministerio de Educación, a través de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UAPA), llegó a un acuerdo con la Alcaldía para garantizar la continuidad del servicio después de una suspensión temporal relacionada con dificultades en los pagos.

El acuerdo contempló giros durante abril y mayo y compromisos de la administración municipal para mantener la cobertura durante el calendario escolar y normalizar obligaciones pendientes. En ese momento, Acuña manifestó que la meta era garantizar la prestación del programa durante los 180 días del año escolar.

Yahir Acuña nació en Sincelejo y estudió Ingeniería Agropecuaria en la Universidad de Sucre. Antes de llegar a cargos de elección popular fue líder estudiantil y, según investigaciones periodísticas citadas en su trayectoria, también trabajó como mototaxista.

Su carrera electoral pasó por diferentes escenarios de la política sucreña. Fue concejal de Sincelejo, diputado de Sucre, representante a la Cámara y posteriormente llegó a la Alcaldía de la capital del departamento.

Durante ese recorrido construyó alianzas políticas con dirigentes de la región y también fue mencionado en investigaciones relacionadas con posibles vínculos con estructuras armadas ilegales. Sin embargo, no todos esos procesos terminaron en decisiones adversas.

Uno de los casos que se extendió durante varios años estuvo relacionado con supuestos nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En 2025, la Fiscalía General de la Nación decidió precluir esa investigación al considerar que no existían pruebas directas, serias o consistentes que permitieran establecer su vínculo con esa organización. La decisión quedó en firme y Acuña no tiene una condena por esos hechos.

Otro expediente corresponde a una investigación de la Corte Suprema de Justicia por presuntos vínculos con la organización criminal Los Rastrojos Costeños. El proceso se fundamentó, entre otros elementos, en testimonios de antiguos integrantes de esa estructura.

En febrero de 2025, la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Suprema cerrar la investigación, argumentando que había contradicciones en los testimonios y que no existían elementos suficientes para respaldar las acusaciones. Acuña ha negado cualquier relación con grupos armados ilegales y ha sostenido que estos señalamientos hacen parte de una persecución política.

Tomado de El Universal.

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