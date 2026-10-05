No quería su apoyo: papá de De la Espriella revela qué pasó con el alcalde de Sincelejo

La disputa entre el presidente Abelardo de la Espriella y el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, sumó un nuevo capítulo este fin de semana. Esta vez fue Abelardo de la Espriella Juris, padre del mandatario, quien salió a contar su versión sobre un encuentro que sostuvo con el dirigente político durante la campaña presidencial.

De acuerdo con su relato, Acuña buscó reunirse con él cuando ambos eran vecinos en Coveñas. La conversación, según explicó, tuvo lugar en el apartamento del alcalde y estuvo relacionada con un eventual respaldo a la candidatura presidencial de su hijo.

“Me permito aclarar que el alcalde es vecino mío en Coveñas y me mandó a decir que quería reunirse conmigo, como somos conocidos desde hace mucho tiempo”, aseguró De la Espriella Juris.

El padre del presidente dijo que atendió la solicitud y se desplazó hasta el apartamento de Acuña. Allí, según su versión, el entonces alcalde de Sincelejo le manifestó que estaba dispuesto a respaldar la candidatura de Abelardo de la Espriella.

La intención, sin embargo, no habría pasado de ese primer acercamiento. De la Espriella Juris aseguró que le respondió a Acuña que consultaría la propuesta con su hijo y que posteriormente podrían volver a reunirse.

Pero, según su versión, Abelardo de la Espriella se enteró de la reunión antes de que ese segundo encuentro ocurriera y decidió desautorizar cualquier acercamiento político con el alcalde de Sincelejo.

Lea aquí: Tres hombres enfrentan a la justicia por casos de maltrato animal

“Posteriormente, no sé por qué medios, Abelardo de la Espriella, el hoy presidente, se enteró de esa reunión y la desautorizó. Me dijo que no quería el apoyo de Yair”, afirmó.

Esto, de acuerdo con el padre del mandatario, lo puso en una situación incómoda frente a Acuña. Dijo que le dio pena comunicarle directamente que la campaña no quería recibir su respaldo y que, por esa razón, optó por no volver a contactarlo durante el resto de la contienda electoral.

“A mí me dio realmente pena decirle a Yair que no nos apoyara y sencillamente no me comuniqué con él de nuevo durante toda la campaña”, remató.

La pelea entre el presidente y el alcalde

La publicación del papá de De la Espriella, quien actualmente se recupera de una cirugía de corazón abierto, se conoce en medio de la tensión entre el jefe de Estado y Acuña.

El enfrentamiento se hizo público durante la visita del presidente a Sucre, donde De la Espriella cuestionó duramente al alcalde y puso en duda que los recursos de la Nación destinados a Sincelejo deban quedar bajo control directo de la Alcaldía. Es más, el mandatario anunció que buscará mecanismos para garantizar que esos recursos sean ejecutados sin que pasen por el manejo del gobierno local.

Lea también: Luisa Fernanda Restrepo asumió la dirección de los Museos Independencia y Quinta de Bolívar

En medio de ese cruce, el presidente lanzó además fuertes cuestionamientos contra Acuña. “Bajo su esquema de corrupción yo no trabajo”, le dijo directamente.

Acuña respondió y defendió su derecho a la presunción de inocencia. También cuestionó la forma en que se desarrolló el encuentro y aseguró que fue intimidado durante el intercambio.