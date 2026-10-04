Tres hombres enfrentan a la justicia por casos de maltrato animal

Dos hombres fueron condenados y otro fue imputado por hechos de maltrato animal ocurridos en Bogotá, Envigado (Antioquia) y Choachí (Cundinamarca).



De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía, uno de los casos corresponde a José Oliverio Silva, condenado por hurtar a ‘Keyra’, una perra de raza pastor alemán, que fue trasladada por este hombre desde un establecimiento de comercio, el pasado 24 de agosto de 2025, para abusarla sexualmente.

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Por estos hechos, deberá cumplir una pena de 37 meses y 10 días de prisión y tendrá prohibido tener animales durante 74 meses.



En Envigado, Edgar Alexander Montañez Díaz recibió una condena de 20 meses de prisión por maltrato animal agravado contra ‘Lucas’, un perro criollo que fue víctima de agresiones reiteradas entre mayo y julio de 2024.



De acuerdo con la investigación, el hombre golpeó al animal y lo sometió a otras conductas violentas que le provocaron lesiones y sufrimiento.

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Algunos ataques ocurrieron en presencia de menores de edad y habrían sido cometidos como represalia contra su entonces pareja sentimental.



El tercer proceso se adelanta contra Juan Gabriel Pinzón Rincón, imputado por la muerte de ‘Nena’, una canina que habría sido agredida con un arma cortopunzante durante una discusión con su compañera sentimental, el pasado 21 de agosto, en Choachí.



La Fiscalía le imputó el delito de muerte a animal agravada y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia.

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