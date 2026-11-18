Nueve años después de llegar a la Cámara de Comercio Colombo Americana, María Claudia Lacouture renunció a la Presidencia del gremio empresarial bilateral entre Colombia y Estados Unidos. Ahora hará maletas para irse al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

“Con el corazón lleno de gratitud, presenté mi renuncia a la presidencia de @AmChamCol. Fueron 9 años de aprendizajes y grandes logros compartidos. Gracias a la Junta, a los afiliados y a mi equipo por tanto”, contó Lacouture en X.

La exministra de Comercio firmó su carta de renuncia el pasado 16 de noviembre, dirigida a Juan Pablo Rivera, presidente de la Junta Directiva. Y este miércoles 18 de noviembre el gremio la hizo pública.

Puede leer: Corte Constitucional pide incluir en el Plan de Desarrollo medidas para proteger a la niñez Wayuu

La Junta la aceptó y el retiro será efectivo el próximo 18 de diciembre; mientras tanto, la Cámara adelantará un proceso de selección para escoger a su reemplazo, según sus políticas internas.

Qué hará Lacouture en CAF

Desde enero de 2027 dirigirá la agenda de turismo de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, con alcance iberoamericano y lo hará desde Panamá.

Cabe recordar que el turismo atraviesa casi toda su carrera profesional. Por ejmplo, presidió ProColombia entre 2010 y 2016, la agencia que promueve exportaciones, inversión extranjera y turismo, y luego fue ministra de Comercio, Industria y Turismo del gobierno de Juan Manuel Santos, entre 2016 y 2017. Escribió además un libro sobre turismo sostenible.

“El turismo genera riqueza y empleo, acerca territorios largamente distantes y cambia, de manera tangible, la vida de las gentes”, escribió en su carta de despedida.

Además, el CAF es un banco multilateral que presta a gobiernos y financia proyectos en la región, y Colombia es uno de sus países accionistas. Que una colombiana maneje la agenda de turismo desde allí pone a alguien con conocimiento del país en una oficina que puede mover crédito y cooperación técnica hacia destinos, infraestructura y empleo en el sector.

Nueve años entre Bogotá y Washington

Lacouture llegó a AmCham en octubre de 2017, poco después de dejar el Ministerio de Comercio. En ese entonces el cargo se llamaba dirección ejecutiva.

La Junta resume su paso por el gremio diciendo que la Cámara “creció en alcance, en voz y en prestigio” y hoy es interlocutora de empresarios, gobiernos y medios en los dos países. Y la propia Lacouture lo cuenta de esta manera: “Cuando iniciamos esta tarea en 2017, pocos habrían previsto a dónde logramos llegar”.

El punto que más subraya el comunicado es la relación bilateral, ya que bajo su mando, AmCham mantuvo línea directa con la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, el Departamento de Estado, el Departamento de Comercio, la Oficina del Representante Comercial (USTR) y las autoridades colombianas.

Lo anterior, teniendo en cuenta que Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia y el TLC entre los dos países rige desde 2012. Cuando la relación política se tensa, los que primero sienten el golpe son los exportadores de flores, café, frutas o confecciones, y los empleos que dependen de ellos.

Lea además: Ministro de Ambiente cuestionó la transición energética del Gobierno anterior

La Junta reconoce que ese trabajo se sostuvo “aun en momentos exigentes”. Los hubo. En enero de 2025 la Casa Blanca amenazó con aranceles a productos colombianos tras el choque por los vuelos de deportados, y en septiembre de ese año Washington descertificó a Colombia en la lucha antidrogas.

Tampoco faltaron roces con el Gobierno colombiano. En un cruce público, la entonces ministra encargada de Comercio, Cielo Rusinque, le respondió que “el gobierno de Colombia no tiene portavoces extraoficiales”. Lacouture contestó que en una relación entre países cada estamento tiene sus responsabilidades y que el sector privado debe ayudar a mantener abiertos los canales de comercio.