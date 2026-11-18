El presidente Abelardo de la Espriella denunció ante la Fiscalía presuntas irregularidades en el manejo de más de $119.000 millones en recursos públicos en Barrancabermeja, Santander. El mandatario llegó este miércoles al búnker de la entidad, en Bogotá, para poner los hechos en conocimiento de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y pedir que se investigue el destino de esos dineros.

Según el presidente, la Alcaldía de Barrancabermeja trasladó recursos de regalías a FonColombia, un fondo mixto que contrata bajo normas de derecho privado. Con esos recursos, el fondo adjudicó siete procesos contractuales que, según la documentación examinada por el Gobierno, no fueron publicados en el Secop II, la plataforma donde los ciudadanos pueden consultar cómo se invierte el dinero público.

De la Espriella señaló que seis de los siete procesos tuvieron un único oferente y que cuatro de los cinco contratos de obra quedaron en empresas vinculadas con Jorge Humberto Argüello Beltrán, conocido como ‘el Bachiller’.

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Se trataría de contratos millonarios para proyectos de vías, instituciones educativas y energía solar. Frente a estos hechos, el presidente cuestionó por qué los recursos de regalías fueron trasladados a un fondo que contrata bajo normas de derecho privado, por qué hubo tan poca participación de oferentes y cómo se explica la concentración de adjudicaciones en empresas relacionadas con una misma persona.

“Los recursos de las regalías no son una chequera particular de ningún gobernante”, afirmó.

El mandatario también pidió investigar la coincidencia entre varias de esas adjudicaciones millonarias y periodos previos a las elecciones legislativas y presidenciales. Además, mencionó informaciones periodísticas sobre presuntos vínculos entre contratistas y la financiación de campañas políticas, que, según dijo, deben ser verificadas por las autoridades.

En concreto, solicitó a la Fiscalía investigar posibles delitos de interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, acuerdos para restringir la competencia, tráfico de influencias de particular, prevaricato por acción e intervención en política de funcionarios públicos.

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La denuncia también llegó a la Superintendencia de Industria y Comercio. Ante esa entidad, De la Espriella radicó una solicitud para que se investiguen eventuales acuerdos entre empresas para quedarse con los contratos sin que existiera una competencia efectiva.

“Estoy denunciando hechos que exigen explicaciones y una investigación rigurosa”, sostuvo el presidente. También pidió seguir la ruta de los recursos públicos, revisar los contratos. “Si hubo delitos, respondan todos los responsables”, concluyó.

El mandatario aseguró que esta no será una denuncia aislada y que tiene la intención de presentar una cada semana, acompañado por la exmagistrada y actual secretaria de Transparencia, Cristina Lombana.