El exministro de Defensa Pedro Sánchez negó que el Gobierno anterior hubiera bloqueado la adquisición de un sistema antidrones, como lo afirmó su sucesor, Jorge Eduardo Mora, pero sí reconoció que no se contrató ningún sistema porque ninguna de las soluciones evaluadas cumplió con los requisitos.



Mora había asegurado durante un debate de control político realizado este martes en la Comisión Segunda del Congreso que en marzo de 2026 se expidió una circular que impidió la adquisición directa de estos dispositivos. Todo ello, con el objetivo de centralizar las compras en el proyecto del escudo antidrones.



"El 31 de marzo de 2026 sacaron una circular que bloqueó la compra directa de sistemas antidrones para poder alimentar el escudo antidrones, que jamás se concretó. Es decir, las unidades no podían comprar inhibidores, porque durante todo ese tiempo se esperaba adquirirlos con el gran presupuesto destinado al escudo antidrones", afirmó el ministro citado por el Diario El Tiempo.

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Lo anterior habría permitido a los grupos armados fortalecerse en esa materia.



Contrario es el argumento del exministro Sánchez, quien, aunque reconoce que esa circular centralizó este proceso para evitar compras aisladas y desarticuladas, asegura que no se firmó ningún contrato porque ninguna de las soluciones que estaban sobre la mesa cumplía los requisitos técnicos establecidos.



"Por esta razón, aún no se habían asignado al Ministerio de Defensa los $800.000 millones de la primera fase, tarea que quedó a cargo de la nueva administración. No firmar un contrato por equipos que no responden a las necesidades operacionales de la tropa no es bloquear una compra. Adquirir equipos que no cumplen esos requerimientos es poner en riesgo a nuestros hombres y mujeres", aseguró el exministro.



A pesar de lo anterior, el exministro aseguró que, mientras avanzaba el proyecto, llegaron otros equipos antidrones adquiridos con anterioridad, y la Fuerza Pública continuó desarrollando capacidades propias.

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"También se fortalecieron las tácticas, técnicas y procedimientos. Así se logró inhibir la gran mayoría de los intentos de ataque, como lo reflejan los datos del primer semestre de 2026. Este esfuerzo debe ser permanente frente a una amenaza que evoluciona", concluyó el exministro.

Existe recomendaciones previas para no adquirir esos equipos



Caracol Radio reveló en las últimas horas documentos del Comité Técnico del Proyecto Escudo Nacional Antidrones que respaldarían la versión del exministro de Defensa.



Según cita ese medio, el balance de gestión del Sector Defensa 2022-2026 dice que recomendar una adquisición en esas condiciones implicaría aceptar brechas de capacidad y trasladar al Estado riesgos operacionales, técnicos, de integración y de sostenimiento.