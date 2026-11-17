La crisis carcelaria que se vive en el país volvió a prender las alarmas este martes, cuando desde el Senado se aseguró que las autoridades carcelarias en cabeza del Inpec y del propio Ministerio de Justicia, no saben del paradero real de al menos 55.000 presos a quienes en algún momento se les concedió el derecho a la detención domiciliaria.



La afirmación la hizo el congresista Gustavo Moreno, de la Alianza Verde, quien en una citación a la plenaria del Senado al ministro de Justicia, Iván Cancino, denunció que esa cifra preocupante se da ante la falta de brazaletes electrónicos para que sean instalados cuando se les concede ese beneficio. Incluso el parlamentario estuvo acompañado de condenados y guardias del Inpec.



“Hay cerca de 65 mil personas privadas de la libertad con detención domiciliaria, pero solamente contamos con cinco mil brazaletes. Esto significa que de esas 60 mil personas, 55 mil no sabemos dónde están y podrían estar delinquiendo nuevamente”, advirtió el congresista.



Frente al tema del hacinamiento como tal en los distintos establecimientos, indicó que “hoy tenemos 100 mil personas privadas de la libertad intramuralmente, pero en las cárceles solamente hay 80 mil cupos, esto significa que 20 mil personas están en condición de hacinamiento, que alcanza cerca del 23%”.



Moreno además le reclamó al ministro Cancino que “hoy hay personas condenadas en las estaciones de Policía que llevan cuatro o cinco años que deberían estar en un centro de reclusión penitenciaria, pero permanecen en centros de reclusión transitoria. Tenemos un problema, ministro: faltan más de 30 mil cupos carcelarios en el país”.



El senador igualmente advirtió que ya se lleva más de un año del incumplimiento en la implementación de la Ley de Cárceles Productivas con la que se dan soluciones reales a la crisis.

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"El Congreso sacó adelante la Ley 2446 para que las personas privadas de la libertad puedan trabajar desde las cárceles. Quiero hacer un llamado a los empresarios de este país: quienes lleven sus fábricas o industrias a las cárceles no tendrán que pagar el 19 % del IVA. Lo que se produzca en los centros carcelarios, en el marco de nuestra Ley 2446, está exento de este impuesto", precisó.



Igualmente invitó al Gobierno a llevar al Legislativo una reforma estructural y de fondo para enfrentar la crisis carcelaria, “el Presidente y el Gobierno Nacional podrán trasladar a los presos de una cárcel a otra”. Urgió, además, al Congreso a acompañar una iniciativa de este tipo.



En su intervención, Cancino reconoció que “es un hecho absolutamente incontrovertible que desde hace mucho tiempo existe un estado de cosas inconstitucional en las cárceles y es necesario darle una solución”.



Se refirió además al trabajo conjunto que se viene haciendo de forma conjunta con plataformas digitales, “nos hemos reunido con Meta y TikTok, no solo para abordar la extorsión, sino también el reclutamiento de menores, que se lleva a cabo a través de estas plataformas”, señaló.

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