El ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, aseguró este martes en un debate en el Congreso que el gobierno anterior retrocedió la seguridad del país 30 años y reiteró sus acusaciones al su antecesor, Pedro Sánchez, de que no avanzó en la adquisición de un escudo antidrones.



"La seguridad no llega de la noche a la mañana. En cuatro años perdimos 30 años de seguridad alcanzada; en 4 años, 30 años; de manera de que esa es la equivalencia. Ahora vamos a tratar en 4 años por lo menos recuperar 30 años de lo que llevábamos 4 años atrás y superar es la meta", afirmó Mora, en su intervención.



Frente al tema del escudo antidrones, el jefe de la cartera de Defensa aseguró que el gobierno anterior no solo no concretó la posibilidad de adquirir ese sistema de protección, sino que bloqueó su compra.



"El 31 de marzo de 2026 sacaron una circular donde se bloqueó la compra directa de sistemas antidrones para poder alimentar el escudo antidrones que jamás se concretó", acusó Mora, al reiterar que el titular anterior de su cartera viajó por 12 países, en tres continentes, evaluó 12 empresas y nunca hizo la compra, pese a que se anunció que costaría unos $6,2 billones.



"Cuál fue el resultado real, qué encontramos al asumir el Ministerio: cero soluciones viables, lo que obligó al cierre técnico de ese proceso mediante una resolución que sacamos el 14 de agosto", aseguró Mora, al reiterar que hubo "cero ejecución presupuestal" y "cero pesos apropiados en el presupuesto de 2026".



Afirmó que a todo lo anterior, se impidió que las unidades del Ejército pudieran comprar sus propios inhibidores, bajo el supuesto de la adquisición del "escudo antidrones", lo que permitió que los grupos armados ilegales se fortalecieran.

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"Lo que hicieron fue que en ese tiempo los grupos armados se fortalecieron en tecnología, en adquisición porque como son multimillonarios y lo pueden comprar por internet, recibieron asesoría desde Ucrania y el gobierno anterior prohibió la compra de inhibidores", acusó el jefe de la cartera de Defensa.



El pasado 8 de noviembre, Sánchez explicó que no se compraron los equipos para armar el escudo antidrones porque "los comités técnicos, integrados por militares y policías activos, recomendaron no adquirir ninguno de los sistemas evaluados".



Precisó que luego de siete meses de "vigilancia tecnológica" y la participación de 119 empresas de 21 países, se evaluaron algunas posibilidades pero "ninguna satisfacía integralmente las necesidades operacionales del país".



"Comprar en esas condiciones habría implicado aceptar brechas de capacidad y trasladar al Estado riesgos operacionales, técnicos, de integración y sostenimiento. Los gerentes de proyecto y los comités estructuradores acogieron esa recomendación y, por ello, no se firmó ningún contrato ni se comprometieron recursos para la adquisición", afirmó Sánchez, que dijo respetar la opinión de los expertos.

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