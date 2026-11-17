Tras haber sido secuestrado en horas de la mañana de este martes, 17 de noviembre, en el barrio Niña Ceci de la ciudadela Juan Atalaya, en Cúcuta, fue rescatado por el Gaula de la Policía Nacional un menor de edad quien permanecía en cautiverio en una finca del municipio de Bochalema, Norte de Santander.

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Los uniformados lograron ubicar al infante de 10 años a través de labores de inteligencia, siguiendo el recorrido realizado por sus captores tras su rapto.

En el desarrollo del procedimiento, fue capturado un hombre, quien al parecer estaría encargado de custodiarlo.

Se esperan más detalles de las autoridades sobre este hecho.

Segundo rescate en tiempo récord

Este suceso se suma a lo acontecido con el odontólogo Brandon Fermín Olivares Cobos, luego de ser secuestrado el pasado viernes, 13 de noviembre, también en el mismo barrio de la ciudadela Juan Atalaya.

El hecho que más llama la atención es que la rápida reacción de las autoridades permitió despojarlos de sus captores en el mismo día.

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