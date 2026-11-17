Siete militares fueron imputados por la Fiscalía por presuntamente haberse apropiado irregularmente de recursos destinados al pago de viáticos en un batallón de operaciones terrestres ubicado en Cúcuta (Norte de Santander). Fueron judicializados por los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.
Se trata del capitán Carlos Andrés Chía Sánchez, los sargentos primeros Julián Mauricio Alarcón Cely y Carlos Armando Bejarano Martín, los sargentos viceprimeros Édgar Armando Gamboa Ortega, y los sargentos segundos Javier Enrique Jiménez Ruiz, John Fredy Montenegro Garcés y Luis Eder Morales Sánchez.
Los hechos se remontan a 2025 cuando, según la investigación, intervinieron en la elaboración, presentación y legalización de documentación relacionada con misiones de trabajo que justificaban sus supuestos desplazamientos a diferentes ciudades del país, con el propósito de obtener el reconocimiento y pago de los viáticos. De esa manera se habrían apropiado de más de 10 millones de pesos.
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