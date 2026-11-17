La investigación encontró contradicciones entre las actividades reportadas y los registros institucionales de las unidades militares donde debían cumplirse las comisiones.



Los uniformados habían sido capturados en Barranquilla (Atlántico), Neiva (Huila), Villavicencio (Meta), Nilo (Cundinamarca), Sogamoso (Boyacá), Bucaramanga (Santander) y Cúcuta (Norte de Santander).



Todos ellos no fueron enviados a la cárcel, pero sí les prohibió salir del país y comunicarse con los testigos de la investigación.

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