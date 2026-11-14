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Presidente tiene cinco días para rectificar discurso sobre el “social-comunismo ateo”
El Consejo de Estado ordenó a Abelardo de la Espriella pronunciarse públicamente.
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crojas
Presidente-Abelardo-de-la-Espriella. Foto: Colprensa.
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Sábado, 14 de Noviembre de 2026

El presidente, Abelardo de la Espriella, deberá hacer un pronunciamiento público en un plazo de cinco días para reconocer que las convicciones no religiosas están protegidas por la Constitución, ordenó este viernes la Sección Quinta del Consejo de Estado, al resolver una acción de tutela.

La decisión amparó los derechos de un ciudadano que se reconoció como ateo, a raíz de un discurso del mandatario en un acto oficial el pasado 15 de octubre.

En esa intervención, de la Espriella afirmó que el Estado debe impedir que los espacios culturales sean captados por el "social-comunismo ateo" y enemigo de los valores fundamentales de la nación. La Sala analizó si esa frase era compatible con el principio de laicidad y con los derechos a la libertad de conciencia y a la igualdad.

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La corporación concluyó que el ateísmo y las demás convicciones no religiosas gozan de la misma protección constitucional que las confesionales, y que el Presidente, quien simboliza la unidad nacional, no puede estigmatizarlas.

Según la Sala, al calificar como "enemigos de los valores de la nación" a quienes se identifican por su ateísmo, el mandatario vulneró los principios de "laicidad" y "neutralidad religiosa", desconoció el deber del Estado de tratar con igual respeto a todos los sistemas morales, religiosos o no, e incurrió en una discriminación prohibida por el artículo 13 de la Constitución.

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El pronunciamiento ordenado debe tener un alcance equivalente al del 15 de octubre y reconocer tres puntos: que las convicciones no religiosas están protegidas, que quienes las profesan no son enemigos de los valores de la nación y que los espacios culturales del Estado pertenecen por igual a creyentes y no creyentes.

El tribunal también ordenó a la Presidencia y al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes eliminar en 48 horas de sus canales de YouTube las publicaciones que contienen el discurso, pues mantenerlas disponibles prolonga los efectos de la vulneración.

Además, les advirtió que se abstengan de "estigmatizar o excluir a las personas por sus convicciones religiosas o no religiosas".

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