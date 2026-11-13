Luis Felipe Henao será el nuevo gerente del Fondo Milagro

Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda, fue designado esta noche por el presidente, Abelardo de la Espriella, como el nuevo gerente del Fondo Milagro, tras la salida de Jaime Uribe, en medio de las molestias generadas por el monto de los salarios en ese organismo, creado para administrar los recursos de la reconstrucción, tras el terremoto del pasado 10 de agosto.



El jefe de Estado aseguró que Henao "tendrá la responsabilidad de liderar y acelerar la reconstrucción de los territorios afectados por el terremoto".



Aseguró que la "prioridad" del Ejecutivo es que "cada peso se traduzca en resultados concretos y oportunidades para las familias damnificadas".



"La reconstrucción de Colombia es una tarea que nos une a todos. Con el esfuerzo del Gobierno Nacional, el sector privado, las autoridades territoriales y la solidaridad de los colombianos, vamos a levantar las regiones afectadas y devolverles la esperanza a miles de familias", manifestó de la Espriella, desde su cuenta de X.

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Más temprano, el mismo de la Espriella cesó de su cargo a Uribe, poco después de ordenar reversar los salarios del equipo del Fondo, al advertir que no había autorizado tales montos y por el contrario se contradijo su orden de austeridad.



"Acabo de aceptar la renuncia del director del Fondo Milagro, tal cual la solicité, porque era lo correcto. Y en este gobierno hacemos lo correcto, así haya que tomar decisiones difíciles", manifestó el mandatario, que sostuvo que su gobierno no oculta los "errores" que comete.



El monto de los salarios en el Fondo Milagro se supo tras la respuesta a un derecho de petición de la senadora Kamelia Zuluaga, del Pacto Histórico, en la que se señaló que la nómina mensual de 26 funcionarios costaba $765,6 millones.



El que más ganaba era el director, Uribe, con un sueldo de $39.441.454. El director jurídico y de contratación, el secretario privado de Uribe, el director financiero y el de planeación ganaban $36 millones, y los coordinadores de talento, atención al ciudadano, comunicaciones y otros 10 más ganaban $30 millones, entre otros.



Pese a estos sueldos, el Fondo había sido duramente criticado por los escasos resultados que ha alcanzado. La Defensoría del Pueblo, en un informe publicado esta semana, aseguró que solo 8 de los $58 billones que se calcula costará la reconstrucción, tienen ya una fuente de recursos identificada.



Uribe también fue criticado esta semana en una sesión de las comisiones conjuntas de Cámara y Senado por no asistir a un debate sobre la atención de la emergencia provocada por el terremoto, a pesar de haber sido citado. Uribe se excusó diciendo que había sido invitado a un acto con el presidente De la Espriella en Cali.

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