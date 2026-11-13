Lucio Chiquito, el ingeniero que presentó su tesis doctoral a los 104 años

La Universidad EIA lamentó el fallecimiento del ingeniero Lucio Chiquito Caicedo, uno de sus miembros fundadores, quien murió a los 110 años. Su trayectoria estuvo ligada al desarrollo de la ingeniería en Colombia, especialmente en Antioquia, donde participó en proyectos e instituciones fundamentales para el crecimiento de la infraestructura hídrica y energética.

La institución académica destacó el aporte de Chiquito a la ingeniería, su compromiso con la educación y su papel en la creación de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, hoy Universidad EIA.

“Hay personas que no solo hacen parte de la historia, sino que ayudan a construirla. El ingeniero Lucio Chiquito Caicedo fue una de ellas”, afirmó Juan Manuel Restrepo Cadavid, rector de la Universidad EIA.

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Nacido en Cali en 1916, Chiquito Caicedo estudió Ingeniería Civil en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia. Posteriormente, se especializó en hidráulica en la Universidad de Manchester, en Reino Unido, a donde viajó en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial.

Su carrera profesional estuvo vinculada a la creación y consolidación de empresas e instituciones que tuvieron un papel importante en el desarrollo empresarial y de infraestructura del país.

Fue socio fundador de Empresas Públicas de Medellín (EPM), Integral, Sedic y Camacol. También fue protagonista del desarrollo de la infraestructura hídrica y energética de Antioquia, sectores estratégicos para la transformación económica y social del departamento.

Su trayectoria estuvo marcada por una visión de largo plazo sobre el papel de la ingeniería en el progreso de la sociedad y la importancia de preparar a los profesionales que asumirían los retos del futuro.

Universidad EIA: el legado de uno de sus 27 fundadores

Además de su ejercicio profesional, Lucio Chiquito Caicedo tuvo un papel determinante en el fortalecimiento de la educación en ingeniería.

En 1978 hizo parte del grupo de 27 ingenieros, en su mayoría egresados de la Escuela de Minas, que fundó la Escuela de Ingeniería de Antioquia, institución que posteriormente se convertiría en la Universidad EIA.

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Para el rector Juan Manuel Restrepo Cadavid, su participación respondió a una convicción sobre la importancia de combinar el desarrollo de grandes proyectos con la formación de nuevas generaciones.

Según expresó el directivo, Chiquito Caicedo “entendió algo fundamental: para transformar la sociedad no basta con construir grandes obras, también hay que formar a quienes construirán el futuro”.

Esa visión también se reflejó en su relación con la academia. En la Universidad EIA dejó huella como formador y mantuvo su interés por el conocimiento durante toda su vida.

Uno de los aspectos más destacados de su trayectoria académica fue la continuidad de su formación durante la vejez.

A los 104 años entregó su tesis doctoral a la Universidad de Manchester, institución británica en la que había realizado su especialización en hidráulica décadas atrás.

Este episodio refleja una vida dedicada al estudio y la investigación, así como su interés permanente por seguir aportando al conocimiento en ingeniería.

Su trayectoria dejó una huella tanto en el desarrollo de infraestructura como en la formación de profesionales y el fortalecimiento de las instituciones académicas y empresariales del país.

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Universidad EIA destaca el legado de Lucio Chiquito Caicedo

Tras conocerse su fallecimiento, la Universidad EIA expresó sus condolencias a los familiares, amigos y seres queridos del ingeniero, y destacó la importancia de su legado para la institución y las generaciones futuras.

“Gracias por tu visión, por tu ejemplo y por el legado que seguirá vivo en nuestra universidad y en las generaciones que vienen”, manifestó el rector Juan Manuel Restrepo Cadavid.

Con su muerte, la ingeniería colombiana pierde a uno de sus referentes históricos, cuya trayectoria estuvo vinculada al desarrollo empresarial, la infraestructura de Antioquia y la consolidación de una institución dedicada a formar profesionales para el país.

Su legado permanece en las organizaciones que ayudó a fundar, en los proyectos que contribuyó a impulsar y en la Universidad EIA, una de las iniciativas educativas que marcaron su compromiso con el futuro de la ingeniería colombiana.

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