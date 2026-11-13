Denuncian a Cifras & Conceptos ante el CNE por presuntas irregularidades en encuesta sobre los primeros 100 días de De la Espriella

El abogado constitucionalista Germán Calderón España presentó una denuncia ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra la firma Cifras & Conceptos y su gerente general, César Caballero, por un presunto incumplimiento de la Ley 2494 de 2025, que regula la elaboración y divulgación de encuestas de opinión política en Colombia.

La acción se originó tras una entrevista concedida por Caballero a Caracol Radio, el pasado 12 de noviembre, en la que compartió conclusiones de una medición relacionada con los primeros 100 días del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

Según el denunciante, Caballero habría reconocido que existían restricciones legales para publicar las cifras del estudio, pero posteriormente divulgó algunas de sus conclusiones durante la entrevista.

“Si una firma reconoce que tiene restricciones legales para publicar una encuesta, no puede pretender esquivarlas divulgando sus resultados a través de entrevistas”, señaló Calderón España.

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Ante esta situación, el abogado solicitó al CNE determinar si la encuestadora cumplió con los requisitos de ficha técnica, metodología, representatividad de la muestra y transparencia de los resultados.

También pidió establecer posibles responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes, en caso de comprobarse alguna infracción.

Finalmente, Calderón España aseguró que su denuncia no busca cuestionar los resultados de la medición ni su impacto político, sino exigir el cumplimiento de las normas que garantizan el acceso a información confiable.

Por ahora, se trata de una denuncia que deberá ser evaluada por el CNE, sin que ello implique que se haya comprobado una infracción por parte de la firma encuestadora o de su gerente.

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