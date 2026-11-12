Tres colombianos murieron tras desplome de edificio en Brooklyn, Nueva York

El Consulado de Colombia en Nueva York confirmó el fallecimiento de tres ciudadanos colombianos tras el desplome de un edificio en Brooklyn, Nueva York. Dentro de los heridos también hay una mujer colombiana.



El cónsul en esa ciudad, Camilo Louis, confirmó que él y su equipo mantienen un seguimiento permanente de la situación y están en comunicación con las autoridades locales. Asimismo, mantienen contacto con los familiares de los colombianos afectados.

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Hasta el momento hay ocho muertos por el colapso del edificio ubicado cerca del cruce de las avenidas Bedford y Flatbush, según medios internacionales. La estructura cedió sobre la zanja de una excavación en el lote contiguo.



"Me parte el corazón saber que ocho neoyorquinos han perdido ya la vida y que al menos 17 han resultado heridos, entre ellos tres bomberos", ha indicado el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, en un mensaje en redes sociales, en el que se solidariza con las familias y los seres queridos de los fallecidos.

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