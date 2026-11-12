No vinimos a discutir la legitimidad de la JEP: el duro reclamo de un magistrado al ministro del Interior

El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, fue frenado en plena audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El magistrado Gustavo Salazar interrumpió su intervención al considerar que estaba siendo irrespetuosa y que abordaba asuntos ajenos al propósito de la convocatoria.

Todo ocurrió durante la audiencia de seguimiento a las medidas cautelares de protección para los firmantes del Acuerdo Final de Paz.

El cruce comenzó cuando el ministro se refirió a la legitimidad de la JEP y sostuvo que, a diez años de la firma del Acuerdo de Paz, uno de los principales desafíos de esa jurisdicción es demostrar resultados y transparencia.

“Después de 10 años de firmado el acuerdo y de haber prometido en su momento quienes lo suscribieron que no habría impunidad, que no habría repetición de la barbarie, que habría reparación real a las víctimas, además de verdad y desmantelamiento de los negocios ilícitos, el gran desafío que tiene la JEP tiene que ver con su legitimidad”, afirmó Ordóñez.

Puede leer: Pacto Histórico convoca a paro nacional contra la reforma tributaria de De La Espriella

Aun sin haber finalizado, el magistrado Salazar abrió su micrófono y le pidió limitar su intervención al propósito de la audiencia, centrada en las garantías de seguridad para los firmantes del acuerdo.

“Señor ministro Ordóñez, no vinimos a discutir la legitimidad de la JEP. Entonces le pido que se limite al tema de protección. Usted está mencionando temas de legitimidad de la JEP”, le dijo el magistrado.

Salazar insistió en que el ministro debía ceñirse al asunto de la convocatoria y cuestionó que aprovechara el espacio para poner en duda la legitimidad de la jurisdicción.

“Me parece, entre otras, de mala educación venir a poner en duda la legitimidad de la JEP. Entonces le pido que se atenga a lo pertinente a la presente audiencia”, agregó.

Ante el llamado de atención, el jefe de la cartera política respondió que no había podido terminar su intervención y le pidió al magistrado respeto para exponer la posición del Gobierno.

“Señor magistrado, usted no me ha permitido terminar. Le pido a usted también el debido respeto. Permítame terminar la exposición para que quede clara y objetivamente establecido lo que está diciendo el Ministerio”, respondió el ministro.

Ordóñez ha sido uno de los más férreos opositores al Acuerdo de Paz firmado con las Farc. Durante su paso por la Procuraduría, se convirtió en uno de sus principales críticos y cuestionó duramente los diálogos que adelantó el Gobierno de Juan Manuel Santos con esa guerrilla en La Habana, Cuba.

Lea además: Siete días desaparecida: continúa la búsqueda de niña de cinco años arrastrada por arroyo en Soledad, Atlántico

Ahora, como ministro del Interior del Gobierno de Abelardo, volvió a expresar sus reparos frente al acuerdo y a sus alcances. Sin embargo, reconoció que, como parte del Estado, el Gobierno tiene la obligación de velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos y garantizar que se atiendan las obligaciones derivadas de su implementación.

“En cualquier caso, el cumplimiento de esas sanciones propias debe ser riguroso. Estamos dispuestos a coordinar los esfuerzos gubernamentales y territoriales indispensables para que existan las condiciones de seguridad que permitan que los victimarios realicen las actividades comunitarias que se les han impuesto. Finalmente, la Jurisdicción Especial para la Paz es legal, es constitucional, tampoco hay discusión”, aseguró.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .