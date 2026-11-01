¡A tirar mecha! Cúcuta enciende este viernes el Nacional Interligas de Tejo de mayores

Durante el segundo puente festivo de noviembre, el deporte nortesantandereano vivirá una gran fiesta popular con la realización de la LXVI edición del Campeonato Nacional de Tejo masculino y el XXXI Nacional femenino.

El evento, que se llevará a cabo del 13 al 16 de noviembre en el coliseo Guillermo Galvis Suárez, reunirá a 132 deportistas de 22 departamentos, quienes competirán por las medallas de oro, plata y bronce.

El certamen se disputará en las modalidades de equipos, duplas e individual.

Las competencias comenzarán a las 2:00 de la tarde. Entre el viernes y el sábado se desarrollará la fase eliminatoria, mientras que el domingo y el lunes se disputarán las finales.

Así lo manifestó el presidente de la Liga de Tejo de Norte de Santander, Jener Jácome, quien señaló que el torneo servirá como preparación para los Juegos Nacionales de 2027.

La región estará representada por tres escuadras: las selecciones de Norte de Santander, en las ramas femenina y masculina, y, como novedad, Cúcuta, que participará con su propio equipo.

Jácome indicó que la sede del campeonato fue escogida durante la asamblea de la Federación Colombiana de Tejo. De esta manera, la capital nortesantandereana volverá a organizar un Interligas después de ocho años.

El dirigente deportivo aseguró que tiene grandes expectativas frente a los equipos que aspiran a representar al departamento en las justas de 2027, que se realizarán en Sincelejo y Montería. Además, recordó que el primer clasificatorio para obtener los cupos a esos juegos se disputará dentro de un mes.

"Los tejistas de Norte se han preparado bien para dar la pelea. Sabemos que el torneo va a ser duro, tanto en masculino como en femenino, pero vamos a darlo todo. Sabemos que vienen todas las ligas (33 afiliadas) y trataremos de hacer respetar la casa", afirmó el presidente.

El actual campeón masculino es la selección de Bolívar, que el año pasado, en Valledupar, se quedó con los títulos por equipos y en todo evento. Ahora buscará defender su corona. En la rama femenina, Boyacá es el vigente campeón en las modalidades de duplas, equipos y todo evento.

El dirigente nortesantandereano recordó que, en 2018, cuando Cúcuta fue sede del campeonato, Bolívar se coronó campeón, lo que demuestra que la capital nortesantandereana es una buena plaza para los representantes de ese departamento.

"La Costa Atlántica tiene muy buenos equipos y del interior del país ni se diga. Están Cundinamarca, Boyacá, Bogotá, Tolima y Valle. Son grandes selecciones, pero para ganarles tenemos que salir a competir", aseveró el representante legal de la Liga.

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Cómo llegan los rojinegros

En el equipo masculino rojinegro, el principal referente es Eduardo Luis Gutiérrez, un deportista experimentado que ha brillado en diferentes torneos nacionales de ligas e interclubes.

En 2024, Gutiérrez se coronó campeón en la modalidad de mechas. En 2025 ganó el título de duplas en el Nacional Interclubes, que se llevó a cabo en Cúcuta, y ese mismo año obtuvo la medalla de plata en esa modalidad durante el campeonato disputado en Valledupar.

Con Gutiérrez a la cabeza, Norte de Santander buscará el título con Pedro Frisneda, Yesid Flórez, Julián Hernández, Jairo Gómez y Heider Sánchez.

La mejor figuración reciente de los rojinegros en la modalidad por equipos fue en 2015, cuando ocuparon el tercer lugar del campeonato.

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En cuanto a la escuadra femenina, la gran ausente será Doris Niño, quien no podrá participar por razones de edad. Su ausencia representa una baja importante para Norte de Santander. Sin embargo, el resto del grupo también se ha preparado para cumplir una buena actuación, con la mirada puesta en el preclasificatorio a los Juegos Nacionales.

"Con el equipo femenino podemos clasificarnos entre los cuatro primeros del torneo, a pesar de que no contamos con Doris Niño, quien era una de nuestras referentes", señaló Jener Jácome.

No obstante, el dirigente deportivo precisó que se mantiene la base del equipo que participó hace dos años en Yopal, donde consiguió la medalla de oro en la modalidad por equipos.

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