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María Mar Superlano y Hannah Flórez, la cuota cucuteña en el Sudamericano Sub-15 de baloncesto
El certamen se jugará en Margarita y la selección campeona ganará cupo a la Americup Sub-16 de 2027.
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gcontreras
María Superlano y Hannah Flórez / Cortesía
Gustavo Contreras
Gustavo Contreras Sabogal
Miércoles, 11 de Noviembre de 2026

Tras competir con la Selección Colombia en el Campeonato Mundial Sub-17 de baloncesto femenino disputado en República Checa, las deportistas cucuteñas María Mar Superlano y Hannah Flórez vuelven a vestir la Tricolor. 

Desde hoy hasta el próximo domingo, las representantes del baloncesto rojinegro harán presencia en el Sudamericano Sub-15 que se celebra en el coliseo La Asunción de isla Margarita, Venezuela, con seis selecciones federadas del continente: Uruguay, Colombia, Ecuador, Venezuela, Chile y Paraguay. 

Lea aquí: Nicolás Chiesa no reprochó nada en la caída del Cúcuta en Barranquilla

El equipo campeón se llevará un cupo directo a la FIBA AmeriCup Sub-16 que se disputará en 2027. Argentina y Brasil, que ya están clasificadas a la copa, no participarán del Sudamericano. 

Colombia, como favorita 

El nuevo formato para el torneo indica enfrentamientos de todos contra todos, dejando como campeona a la selección más ganadora.

María Mar Superlano.

 

María Mar Superlano. 

El camino de las cafeteras estará trazado por choques con Chile (11 noviembre), Uruguay (12 nov), Ecuador (13 nov), Paraguay (14 nov) y Venezuela (domingo 15 de noviembre). 

“Venezuela es un equipo que siempre ha tenido muy buenas aficiones de local, parte como favorita junto con Colombia, que tiene jugadoras con recorrido, entre esas las cucuteñas María Mar y Hannah que vienen del Mundial de República Checa junto con la vallecaucana Violeta Zúñiga”,  comentó José Baquero, entrenador que tuvo bajo su dirección a María Mar y Hannah. 

El quinteto tricolor tiene como seleccionador a Luis Cuenca y una nómina formada por 12 jugadoras: María Mar Superlano, Hannah Flórez, Violeta Zúñiga, Sara Quejada, Thayra Rentería, Izabella Rodríguez, Livia Asprilla, Marian Palacios, Laura Viveros, Dayra Pedroza, Mariana Hawkins y Oriana Medina. 

Hannah Flórez.

 

Hannah Flórez, poste de 1.92 metros de estatura.

Las cucuteñas 

María Mar Superlano llega a su cuarto torneo con la Selección Colombia luego de participar en el Sudamericano Sub-17 de Chile en 2025, Juegos Suramericanos de la Juventud (en Panamá) y Mundial de República Checa Sub-17. 

Con tan solo 15 años, la base cucuteña es una de las de mayor experiencia en el plantel con un largo proceso formativo que inició en el club Halcones. Superlano fue la jugadora más destacada de la selección Norte de Santander en el Interligas Sub-15 celebrado meses atrás en Medellín. 

Hannah Flórez, por su parte, vuelve a representar al país tras hacerlo por primera vez en junio en el certamen orbital de República Checa. La poste, de 1.92 metros de estatura, fue campeona del Interligas Sub-15 con la selección de Antioquia con la que actúa desde 2025, al igual que el equipo Cariocas de Medellín. 

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