María Mar Superlano y Hannah Flórez, la cuota cucuteña en el Sudamericano Sub-15 de baloncesto

María Mar Superlano.
El camino de las cafeteras estará trazado por choques con Chile (11 noviembre), Uruguay (12 nov), Ecuador (13 nov), Paraguay (14 nov) y Venezuela (domingo 15 de noviembre).
“Venezuela es un equipo que siempre ha tenido muy buenas aficiones de local, parte como favorita junto con Colombia, que tiene jugadoras con recorrido, entre esas las cucuteñas María Mar y Hannah que vienen del Mundial de República Checa junto con la vallecaucana Violeta Zúñiga”, comentó José Baquero, entrenador que tuvo bajo su dirección a María Mar y Hannah.
El quinteto tricolor tiene como seleccionador a Luis Cuenca y una nómina formada por 12 jugadoras: María Mar Superlano, Hannah Flórez, Violeta Zúñiga, Sara Quejada, Thayra Rentería, Izabella Rodríguez, Livia Asprilla, Marian Palacios, Laura Viveros, Dayra Pedroza, Mariana Hawkins y Oriana Medina.