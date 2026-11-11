María Mar Superlano y Hannah Flórez, la cuota cucuteña en el Sudamericano Sub-15 de baloncesto

Tras competir con la Selección Colombia en el Campeonato Mundial Sub-17 de baloncesto femenino disputado en República Checa, las deportistas cucuteñas María Mar Superlano y Hannah Flórez vuelven a vestir la Tricolor.

Desde hoy hasta el próximo domingo, las representantes del baloncesto rojinegro harán presencia en el Sudamericano Sub-15 que se celebra en el coliseo La Asunción de isla Margarita, Venezuela, con seis selecciones federadas del continente: Uruguay, Colombia, Ecuador, Venezuela, Chile y Paraguay.

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El equipo campeón se llevará un cupo directo a la FIBA AmeriCup Sub-16 que se disputará en 2027. Argentina y Brasil, que ya están clasificadas a la copa, no participarán del Sudamericano.

Colombia, como favorita

El nuevo formato para el torneo indica enfrentamientos de todos contra todos, dejando como campeona a la selección más ganadora.