Calor dispara el consumo eléctrico en Norte de Santander, pero el 40,7% de usuarios le apuesta a ahorrar

Tras el primer mes de aplicación del plan de incentivo al ahorro de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), el cual se extenderá por cinco meses hasta febrero, para Centrales Eléctricas de Norte de Santander (CENS), filial del Grupo EPM, la estrategia ha tenido resultados positivos en medio del fenómeno El Niño.

Sin embargo, hay una realidad que se esperaba con la llegada de las altas temperaturas por el fenómeno: el alza de la demanda de electricidad. En el marco del 9º Encuentro de Sostenibilidad de CENS, el gerente de la compañía, José Miguel González, explicó que, si la curva de consumo se mantiene como va, el país probablemente va a vivir un racionamiento.

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“Los usuarios nos están diciendo: ‘es que yo no estoy consumiendo más ni compré un electrodoméstico adicional, sino que estoy usando la misma cantidad de horas el aire acondicionado, la plancha y los demás’. Lo que estamos viendo, solo por efecto de las temperaturas, son brincos en los consumos”, indicó González.

Los municipios ubicados por debajo de 500 metros de altura sobre el nivel del mar son los que registran mayores dificultades para mantenerse dentro de las metas de ahorro, donde los usuarios se excedieron en el consumo en alrededor de 10,5 gigavatios/hora (GWh), según el gerente de la electrificadora.

“Para los 111.000 usuarios –que se vieron afectados negativamente-, tenemos una preocupación, porque 11.000 de ellos son empresarios (comercio o industria) y gran parte de ellos supera el 130% o 140%”, afirmó José Miguel González.

De acuerdo con el líder corporativo, los siete municipios que tuvieron más usuarios que superaron la meta son: Cúcuta (6.761.615 KWh), Villa del Rosario (1.064.270 KWh), Los Patios (758.994 KWh), Aguachica (614.555 KWh), Ocaña (297.468 KWh), Tibú (229.846 KWh) y El Zulia (183.606 KWh).

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“Estamos ante condiciones muy retadoras; lo más duro lo vamos a empezar a vivir en diciembre. El país ha hecho cosas bien en temas energéticos, pero lo que pasó en los últimos 4 o 5 años nos dejó en deuda con la oferta de energía que debió haber entrado, con proyectos de transmisión y distribución, ante las demandas de electricidad que están creciendo muchísimo”, concluyó González.

Sí hay ahorro

De acuerdo con el gerente comercial de CENS-EPM, William Mondragón, 241.105 usuarios de la compañía en Norte de Santander, sur de Cesar (Aguachica, Gamarra, González, La Gloria y Río de Oro) y sur de Bolívar (Morales), se subieron al bus del ahorro, con un total de 10,1 GWh de consumo.

Estos ahorradores representan el 40,7% de los 592.175 del total de clientes. 234.170 de los usuarios que le apostaron a cumplir la meta corresponden a residenciales, 6.613 son comerciales y 322, industriales.

“El objetivo primordial de esta medida nacional es claro: ahorrar energía para ahorrar agua, ahorrar gas, porque lo que puede pasar es que podemos tener un racionamiento, como lo tuvimos en el año 1992, lo cual es lo más dañino para el país, porque eso frena el aparato productivo, la economía y se pueden perder empleos”, resaltó Mondragón.

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El gerente comercial subrayó que un grupo de usuarios (alrededor de 119.000) se mantuvo dentro de “la banda de indiferencia”, es decir, un rango de tolerancia de consumo donde no hay incentivos ni penalizaciones.

De acuerdo con la metodología de la CREG, si un usuario supera su meta individual más allá del 10% de tolerancia, cada kilovatio adicional puede costarle hasta un 50% más (para el caso de estrato 4). Por el contrario, por cada kilovatio que no se consuma por debajo del rango meta se retribuirá en un incentivo en 2027.

El reto de diciembre

Con la llegada de la época decembrina, las reuniones familiares y los alumbrados de Navidad, CENS hizo un llamado a mantener un consumo eficiente.

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Entre las recomendaciones clave se encuentran el uso de tecnología LED para los adornos, apagar los bombillos donde haya luces navideñas y utilizar el aire acondicionado de manera consciente, por ejemplo, programarlo a 24°C en lugar de temperaturas excesivamente bajas que obliguen a usar cobijas.

Los datos del sistema

De acuerdo con XM Compañía de Expertos en Mercados, a corte del pasado martes, los aportes de las lluvias al sistema de generación hidráulico de energía están en un promedio de 56,86%, el nivel útil de los embalses ha caído 0,14%, por lo que se encuentra en 79,07%, y la generación térmica despachada alcanza los 101,69 GWh.

Por otro lado, el precio del kilovatio hora (KWh) en la bolsa nacional promedia los $275,47. Desde CENS esperan que la tarifa baje un poco en diciembre. No obstante, para el período más fuerte de El Niño, que sería entre enero y abril, el valor crecería.

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