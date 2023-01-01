Motilones del Norte cerró la Liga II-2026 en semifinales y superó las expectativas

Una campaña más que sobresaliente fue la que hizo Motilones del Norte en el segundo semestre de 2026. El quinteto cucuteño, que armó su equipo días antes de empezar la Liga, terminó su participación en el quinto partido de las semifinales al caer con Paisas, uno de los candidatos al título.
Los rojinegros cerraron el campeonato en el coliseo Toto Hernández la noche del martes con una dolorosa caída 93-76, con dos primeros cuartos desastrosos y que privaron la posibilidad de regresar a una final.
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Los dirigidos por el dominicano Carlos Yoel Feliz iniciaron el duelo con múltiples equivocaciones que fueron aprovechadas por su rival. En los primeros 10 minutos, los de Medellín aplastaron 34-8 y alargaron su ventaja antes de ir al descanso con un 26-15.
Aunque el cuadro de la frontera se recuperó en la parte final (30-18 y 23-15) fue imposible revertir la ventaja alcanzada por el equipo al mando del argentino Juan Manuel Nardini, que tuvo como mejor jugador de cancha al estadounidense Jamal Artis (24 puntos, 5 rebotes y una tapa).
Sebastián Ramírez, jugador bogotano de Motilones.
“No encontraba que decirles. Cuando un jugador perdía el balón, tres se quedaban echándose la culpa y eso lo aprovechaba el equipo contrario, lo supo aprovechar mucho. La actitud con la que entraron en el primer cuarto fue desastrosa. Metieron muchos triples. Cuando quisimos volver ya era muy tarde”, comentó Feliz.
Paisas, que jugará la final ante Toros del Valle, actuó con los extranjeros Artis, Giovanni Cordero y Charles García Junior, expulsado del compromiso por un conflicto con los aficionados. Del roster nacional aportaron Romario Roque, José Lozano, Álvaro Peña y Michael Jackson.
Motilones peleó con el puertorriqueño Dyondre Domínguez, los estadounidenses Kameron Rowan y Jeremy Ireland, el colombo-venezolano Ernesto ‘Pepeto’ Hernández, los nacionales Hanner Mosquera y Sebastián Ramírez, así como los locales Isaac Uribe y Jefry Santiesteban.
El más destacado en el duelo final fue Rowan con 18 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias. Domínguez, quien fue el mejor jugador de la liga en la fase regular, no brilló a causa de unas quejas de salud.
Dyondre Domínguez, puertorriqueño figura de Motilones.
Un buen campeonato
Motilones, sobre el que pocas expectativas reposaban, fue primero de la Conferencia A superando a los capitalinos Piratas y Capitanes, así como Caimanes del Llano (Villavicencio). Avanzó directamente a semifinales con nueve victorias y tan solo tres caídas.
Ante Paisas, el quinteto cucuteño logró un triunfo en casa y otro en el Iván de Bedout de Medellín, además de las tres derrotas. En total disputó 17 partidos con un saldo de 11 victorias y seis derrotas.
“Hay que agradecerle a Dios, Él tuvo el dominio y el control en esta temporada. Nos mantuvo unidos en medio de muchas vicisitudes. Estuvimos como una familia y eso lo que más me gustó. Fuimos un equipo que con gallardía dio todo por esta franquicia. Al inicio no nos daban, y con gallardía y unión fue algo extraordinario”, expresó Feliz, quien vivía su segunda etapa con Motilones tras dirigirlo en el primer semestre de 2024.
El técnico reconoció que la derrota ante Paisas fue dolorosa y que se soñaban en la final.
“No logramos lo que queríamos, pero sé que si este grupo se vuelve a juntar, junto con un par de piezas que puedan ayudar en unas liga tan consecutiva, en algún momento saldrá algo. Fue una temporada bonita. Eternamente agradecido con afición y directiva que confió en este grupo. Los resultados no fueron al final, pero logramos rescatar un poco más la afición.”, señaló el estratega.
Los jugadores
El equipo representante del baloncesto de Norte de Santander en el campeonato profesional tuvo un plantel integrado por 15 jugadores.
Del extranjero formaron los puertorriqueños Dyondre Domínguez y Fabián Rivera; los estadounidenses Kameron Rowan y Jeremy Ireland; el dominicano Javier Bautista y el colombo-venezolano Ernesto ‘Pepeto’ Hernández.
Jeremy Ireland, refuerzo de Motilones del Norte.
Del roster colombiano estuvieron Sebastián Ramírez, Hanner Mosquera y Enzo Díaz; así como los locales Isaac Uribe, Jefrey Santiesteban, Cristian Benítez, Luis Fernández, Juan Lobo y Jesús Amado.
“Tuvimos al mejor de la liga (Dyondre), pero a mí no me tenía en el mapa. A Hanner, a Enresto… por eso dudaron de nosotros poniendo a Capitanes por encima. Armados de valentía, de valor, logramos un tercer lugar en el torneo contra un equipo que tiene media selección Colombia”, aseguró Sebastián Ramírez, elegido como el mejor regreso del campeonato.
Feliz agradeció el apoyo de los aficionados que asistieron al mítico Toto Hernández.
“Agradecido inmensamente con la afición, tuvimos un apoyo del que no podemos quejarnos. Nos vamos en deuda, sabíamos que podíamos ganar el partido, pero las cosas no se dieron. No tenemos como pagarles, hoy hicieron su trabajo. El contrario sintió que aquí hay que ganarle al equipo y a la afición”, subrayó Feliz.
El historial de Motilones
- 2021-I: semifinalista.
- 2021-II: semifinalista.
- 2023-1: cuartos de final.
- 2023-II: cuartos de final.
- 2024-1: semifinalista.
- 2024-II: campeón.
- 2025-1: Play-In.
- 2025-II: semifinalista.
- 2026-I: primera fase.
- 2026-II: semifinalista.
La campaña de Motilones
Fase regular:
- Motilones vs. Piratas: 80-83.
- Motilones vs. Piratas: 95-87.
- Capitanes vs. Motilones: 71-81.
- Caimanes vs. Motilones: 91-115.
- Caimanes vs. Motilones: 84-71.
- Piratas vs. Motilones: 94-73.
- Piratas vs. Motilones: 66-69.
- Motilones vs. Caimanes: 108-106.
- Motilones vs. Caimanes. 77-73.
- Capitanes vs. Motilones: 85-95.
- Motilones vs. Capitanes: 83-79.
- Motilones vs. Capitanes: 88-60.
Semifinales:
- Motilones vs. Paisas: 88-85.
- Motilones vs. Paisas: 57-101.
- Paisas vs. Motilones: 87-73.
- Paisas vs. Motilones: 78-94.
- Motilones vs. Paisas: 76-93.
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