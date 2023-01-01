Motilones del Norte cerró la Liga II-2026 en semifinales y superó las expectativas

Una campaña más que sobresaliente fue la que hizo Motilones del Norte en el segundo semestre de 2026. El quinteto cucuteño, que armó su equipo días antes de empezar la Liga, terminó su participación en el quinto partido de las semifinales al caer con Paisas, uno de los candidatos al título.

Los rojinegros cerraron el campeonato en el coliseo Toto Hernández la noche del martes con una dolorosa caída 93-76, con dos primeros cuartos desastrosos y que privaron la posibilidad de regresar a una final.

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Los dirigidos por el dominicano Carlos Yoel Feliz iniciaron el duelo con múltiples equivocaciones que fueron aprovechadas por su rival. En los primeros 10 minutos, los de Medellín aplastaron 34-8 y alargaron su ventaja antes de ir al descanso con un 26-15.

Aunque el cuadro de la frontera se recuperó en la parte final (30-18 y 23-15) fue imposible revertir la ventaja alcanzada por el equipo al mando del argentino Juan Manuel Nardini, que tuvo como mejor jugador de cancha al estadounidense Jamal Artis (24 puntos, 5 rebotes y una tapa).