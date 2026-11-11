José Pékerman rompió el silencio y explicó por qué Macnelly Torres no fue al Mundial de 2014

A sus 77 años de edad, José Néstor Pékerman continúa viajando el mundo con lo que más le apasiona: el fútbol. El exdirector técnico de la selección Colombia pasó por Medellín y habló para ESPN de temas que durante muchos años han estado en el pensamiento colectivo del futbolero colombiano. El estratega que trabajó como comentarista en la pasada Copa del Mundo de Norteamérica 2026 rompió el silencio con cosas como por qué Giovanni Moreno o Macnelly Torres no jugaron un Mundial, o cuáles fueron las palabras que les dijo a sus jugadores en la remontada contra Chile por las eliminatorias a Brasil 2014.

Pero antes de todo eso, el argentino recordó con cariño su paso por la capital antioqueña como jugador, cuando vistió la casaca del Deportivo Independiente Medellín en la década de 1970. Colombia es sin duda un capítulo más que especial en la vida de José Néstor, quien llegó como una gran figura en su paso por el DIM y años más tarde resucitaría al combinado nacional para devolverlo a una Copa del Mundo después de 16 años.

“Fui muy feliz jugando acá en Colombia en los años 70. Y yo dije, Colombia alguna vez va a ser campeón mundial, porque el potencial que tiene. Siempre me fui con esa idea”, dijo.

También se mostró un poco vulnerable cuando se le preguntó por qué dejó la selección, cuáles fueron las razones que imposibilitaron la continuidad del proceso después de Rusia 2018 y qué inconformidad existió de su parte con la dirigencia de aquel momento en el equipo de todos.

“Esa fue mi tristeza por la que yo me voy. No había ninguna iniciativa para hacer algo distinto, no soy conformista. Yo, en la segunda, había notado que ya teníamos que hacer algunas cosas distintas. Pedí cosas, nunca hablé de dinero, nada. Perdimos tiempo, porque yo estuve tres meses en mi departamento y nadie me vino a hablar”, destacó el DT.

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Por último, en cuanto a temas de administración en selección, se refirió al presente, a lo que busca hacer su pupilo Néstor Lorenzo y cómo de a poco encamina a Colombia a esa necesaria renovación con jugadores más jóvenes, frescos y de mejor momento en las grandes ligas del fútbol mundial. Hay que recordar que a Pekérman le tocó hacer esto de cara a su segundo Mundial en el banquillo nacional.

“Es un tema delicado el tema de los recambios, pero es necesario. Siempre hay que seguir dando oportunidades. El problema es encontrar los momentos adecuados y no pensar que si lo vemos bien en el club tiene que venir a la selección y que haga lo mismo que hace en el club rápidamente”, puntualizó.

¿Por qué no fueron Macnelly ni Gio a una Copa del Mundo?

Sin duda, Macnelly Torres y Giovanni Moreno son dos de los talentos más importantes e incuestionables que dieron las tierras colombianas en el siglo XXI. Ambos jugadores fueron volantes creativos, de pie sensible y con la capacidad de jugar bien y hacer mejor a quienes los rodean. Pékerman explicó por qué no fue al Mundial 2014 Macnelly y cómo entró Juan Fernando Quintero en su lugar.

“Algo parecido me pasó con Juanfer Quintero, que a mí me dolió mucho, porque ¿sabes quién quedó afuera? Macnelly. Qué dolor que tuve, porque fue muy importante y él, en el último año para ir al Mundial, va a Arabia. Yo no lo descarto por ir a Arabia porque yo puedo ver un video, pero ¿qué pasa? cuando estás en un medio que es Arabia Saudita, no es la de ahora, era muy baja, entonces en la competencia baja su decibel”, aclaró.

Así como le dolió dejar por fuera a Torres de Brasil 2014, lo mismo le sucedió con un erudito de la pelota como lo es el hijo de Segovia, Antioquia, Giovanni Moreno. El paisa cursó gran parte de su carrera en una liga donde encontró solidez económica, como el fútbol de China, sin embargo, su actividad en el continente asiático fue lo que lo privó de vestir la camiseta tricolor en un Mundial.

“Me pasó con Gio Moreno cuando va a China, yo no lo pude disfrutar a Gio, me hubiera gustado tenerlo, siempre, y lo hablé con él. Incluso en el último partido previo al Mundial, lo llevé a la última fecha FIFA y lo puse un rato, porque quería tenerlo, a ver si se abría un huequito, a ver qué podía ver. No se pudo dar, eso te pasa en la Selección y lamentablemente con los jugadores me pasó. Me pasó con Macnelly, yo sé que él se quedó muy dolido por eso, porque llegó el momento, aparece el Juanfer que esperábamos”, explicó.

La charla del entretiempo ante Chile

Por último, se recordó la gloriosa tarde del 11 de octubre de 2013 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, donde Colombia, con goles de Teófilo Gutiérrez y Radamel Falcao García (x2), igualó un partido que perdía 3-0 al entretiempo contra la generación dorada de Chile. Con el empate le bastaba a la Tricolor para sacar su tiquete al Mundial de Brasil. Esto dijo José Néstor Pékerman acerca de la charla con sus jugadores al término de la primera mitad:

“Los grandes equipos pueden levantar un partido, pero aparte con una presión tremenda que después de una gran eliminatoria con un empate ahí, clasificamos después de 16 años al Mundial y con todo eso perdían 3-0.

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“Entré al vestuario, les dije: sé que están derrumbados, pero por favor escúchenme. Claro que estamos jugando mal, nos están ganando bien, no salió nada, nos ganan las espaldas.

Entonces hay dos cosas, una emocional y una táctica. La emocional, lo más difícil cuando uno está así ante un rival que es tan superior lo más difícil es hacer el primer gol. No se les ocurra entrar ahora a querer llevárselo por delante de entrada a Chile, juguemos como jugamos nosotros, el partido está 0 a 0, hay que hacer el primer gol.

Después hay otro problema táctico. Un cambio tengo que hacer y me duele mucho, porque siempre sacar un jugador en una derrota así, tan fea, piensan ah, lo saca, el culpable es ese. Yo digo, tiene que entrar Macnelly Torres, pero no vas a jugar de 10, vas de volante 5 porque necesitamos tu tranquilidad, ahí se va a mejorar todos los demás y desde ahí va a fluir todo”, finalizó Pékerman.