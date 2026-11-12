Epa Colombia podría salir de la cárcel de Ibagué y regresar a casa con su hija: esto dijo su abogada

La nueva defensa de Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, anticipó que en los próximos días podría haber una decisión que le permita salir del centro penitenciario donde permanece recluida. Su abogada, Wendy Herrera, aseguró que trabaja para conseguir que la empresaria pueda continuar cumpliendo su condena en su domicilio.

La posibilidad de que la creadora de contenido abandone la cárcel de Ibagué fue planteada por Herrera en una entrevista con el medio Caribe Noticias. Durante la conversación, la jurista manifestó que espera resolver próximamente las dificultades que ha encontrado en el expediente y que están relacionadas con los acuerdos judiciales suscritos por Barrera con sus anteriores representantes legales.

Según explicó, las condiciones que quedaron consignadas en esos preacuerdos han limitado las alternativas de la nueva defensa para buscar un cambio en la situación de la empresaria: “Epa Colombia se está enfrentando a una condena bastante compleja, una condena que realmente ya yo encontré hecha en todo un preacuerdo que hizo con sus anteriores abogados. Aquí estoy dándole el pecho y la oportunidad, la verdad, de que ella pueda liberarse en los próximos días”, sostuvo.

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La abogada también cuestionó las restricciones que persisten pese al tiempo que su representada ha permanecido privada de la libertad: “Los errores son muy altos, ya ella pagó y todavía insisten en ciertas limitaciones, bueno que su condena también quedó descrita”, expresó. “Pronto, pronto, en estos días, va a estar con su hija en su casa” (...) estamos trabajando para eso y pronto por lo menos estará en casa con su bebé”, agregó.

¿Cuántos meses debe cumplir Epa Colombia para acceder a la prisión domiciliaria?

Hay posibilidad de que Daneidy Barrera acceda a la prisión domiciliaria, un mecanismo contemplado en el artículo 38G de la Ley 599 de 2000, que establece condiciones para que una persona condenada pueda terminar de cumplir su pena fuera de un establecimiento carcelario.

La norma contempla, entre sus requisitos, haber cumplido la mitad de la condena. En el caso de Barrera, cuya sentencia fue de 63 meses de prisión, ese periodo corresponde a más de 31 meses. La empresaria lleva cerca de 21 meses de cumplimiento efectivo de la pena. Sin embargo, ha señalado que el tiempo reconocido por actividades de trabajo y estudio dentro del establecimiento penitenciario le permitiría superar los 27 meses.

Barrera también ha contado que un juez de ejecución de penas le manifestó que podría acceder al beneficio. Aun así, el cumplimiento del tiempo exigido y las demás condiciones legales deben ser evaluados por la autoridad judicial competente.

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