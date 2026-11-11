Angie Rodríguez desafía fallo judicial y vuelve a señalar a Laura Sarabia por ‘agenda privada’ de Petro

Angie Rodríguez volvió a pronunciarse sobre sus señalamientos contra Laura Sarabia, luego de que un juez le ordenara rectificar sus declaraciones contra la exembajadora de Colombia en Reino Unido. A través de un video publicado en su nueva cuenta de X, Rodríguez cuestionó la decisión judicial y divulgó conversaciones de WhatsApp que, según ella, demostrarían que Sarabia tenía responsabilidades relacionadas con la denominada “agenda privada” del expresidente Gustavo Petro.

La exfuncionaria manifestó que no está de acuerdo con la valoración del juez y anunció que presentará una impugnación contra la sentencia, pues considera que la orden de rectificación no comprende todas las acusaciones que ha realizado.

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“No comparto esta valoración judicial”, expresó Rodríguez al referirse al fallo.

Durante su intervención, Rodríguez aseguró que Sarabia, cuando se desempeñaba como jefa de despacho de Petro, tenía a su cargo la coordinación de asuntos relacionados con la agenda privada del entonces mandatario.

Como respaldo de sus afirmaciones, mostró una conversación fechada el 15 de febrero de 2025, en la que Sarabia supuestamente le asignaba tareas relacionadas con la compra de tiquetes, reservas hoteleras y gastos personales del presidente.

“El presidente pide tiquetes y hoteles en sus viajes. Es importante que tú los compres y coordines. Más sus gastos personales”, decía el mensaje atribuido a Sarabia.

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Rodríguez explicó que inicialmente no comprendió por qué debía encargarse de esas gestiones, teniendo en cuenta que el transporte y el alojamiento presidencial, según su versión, ya contaban con recursos y facilidades oficiales.

“No entendía a qué hacía referencia. ¿Por qué comprar tiquetes al presidente o por qué comprar tiquetes si el presidente tiene no un avión, sino varios aviones presidenciales? Además, ¿por qué hoteles? Si normalmente el presidente tiene casas privadas y le dan cortesía en muchos de los viajes a los que él iba, tanto nacional como internacionalmente", manifestó.

Posteriormente, afirmó que entendió que las solicitudes correspondían a los gastos de la llamada agenda privada. Según relató, decidió no participar en esas actividades.

“Yo no me presté para eso. Cuando me di cuenta de lo que estaba enfrentando, dije que eso no va conmigo y que no me iba a prestar para eso”, sostuvo.

Rodríguez también mencionó a Vanessa Cortés

En otro momento del video, la exfuncionaria aseguró que Petro le habría solicitado gestionar gastos relacionados con Vanessa Cortés, a quien identificó como su pareja “oficial”.

Sobre las conversaciones divulgadas, Rodríguez insistió en que estas demostrarían que Sarabia conocía la existencia de dicha agenda.

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“Ella, en ese mensaje en WhatsApp, está reconociendo que sí había una agenda privada. Entonces, ¿por qué le molesta que yo señale que presuntamente ella era una de las que organizaba eso? Lo mantengo", afirmó.

Asimismo, mencionó que el número celular utilizado por Gustavo Petro figuraba a nombre de Jaime Ramírez Cobo, exasesor de la Casa de Nariño y padrino de matrimonio de Sarabia.

Rodríguez dijo que esta situación le generó preocupación y aseguró que informó al entonces presidente. También mostró un mensaje atribuido a René Guarín, exdirector de la DNI, en el que calificaba el teléfono como “envenenado”.

Por ahora, Rodríguez mantiene sus acusaciones contra Sarabia y anunció que en los próximos días impugnará la decisión judicial que le ordena rectificar sus declaraciones.

Con información de El Universal.

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