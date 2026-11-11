Eva Ferrer deberá declarar dos días ante la Fiscalía por sus señalamientos contra Verónica Alcocer

La Fiscalía citó a Eva Ferrer para que rinda declaración los próximos 24 y 25 de noviembre, en el marco de una indagación abierta tras las acusaciones que hizo contra la exprimera dama, Verónica Alcocer, por presuntos vínculos con el narcotráfico.

La diligencia busca recoger información que pueda ayudar a esclarecer los hechos que son materia de investigación.

El pasado 3 de noviembre, Ferrer ya había estado rindiendo declaración en la Fiscalía. En esa oportunidad mencionó una visita del empresario Euclides Torres a la Casa de Nariño.

De acuerdo con el testimonio de la española, el ingreso del polémico empresario a la sede presidencial habría quedado registrado a su nombre, como si la reunión se hubiera realizado en su oficina, según Blu Radio. Hasta ahora, no se conocen más detalles de la mención de Torres en la diligencia.

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Sin embargo, resulta llamativo, toda vez que se trata de uno de los mayores financiadores de la campaña Petro presidente 2022. El empresario se convirtió, además, en megacontratista del Gobierno y lidera uno de los clanes políticos más poderosos del Caribe. En un interrogatorio en el búnker de la Fiscalía, en Bogotá, el hijo del entonces presidente, Nicolás Petro Burgos, señaló que Torres habría financiado actividades de la campaña presidencial.

La diligencia, donde Eva se refirió a ese asunto, se realizó de manera virtual ante la Fiscalía 76, adscrita a la Dirección Especializada contra la Corrupción. La comparecencia responde a una denuncia presentada por un representante del Centro Democrático, a partir de unos audios que se conocieron semanas atrás y en los que Ferrer hacía señalamientos sobre supuestas irregularidades en el Gobierno de Gustavo Petro.

Las acusaciones de Ferrer se conocieron inicialmente el 1 de agosto, cuando la revista Semana publicó una serie de audios en los que la entonces exconsejera hablaba de presuntas irregularidades en el entorno de Alcocer.

Posteriormente, amplió sus declaraciones y señaló a la exprimera dama de presuntamente encabezar una estructura en la que habrían coincidido intereses económicos, influencias políticas y actividades ilícitas.

Sin embargo, buena parte de sus afirmaciones se basa en información que asegura haber recibido de otras personas y no en hechos que haya presenciado directamente.

Uno de los señalamientos más graves tiene que ver con supuestos viajes a Venezuela en aeronaves oficiales.

Ferrer afirmó que Alcocer habría utilizado el avión asignado a ella para transportar drogas hacia ese país y sostuvo que no se habría tratado de un único desplazamiento.

Durante la entrevista, dijo que existían fotografías en las que Alcocer aparecería descendiendo de una aeronave con maletas grises que contendrían estupefacientes.

La exconsejera también mencionó al congresista Agmeth Escaf. al referirse a supuestas disputas por el manejo de recursos. No obstante, las afirmaciones sobre el dinero y el presunto transporte de drogas no quedaron acreditadas públicamente con documentos durante la entrevista.

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