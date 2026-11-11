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Autoridades adelantan operativo de desalojo a una vivienda en el barrio Latino, de Cúcuta
La diligencia se desarrolla en un inmueble ubicado sobre la avenida 0, entre calles 8 y 8A, y es liderada por la Inspección Cuarta Urbana de Policía y la Secretaría de Gobierno.
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Desalojo-av-cero. Foto La Opinión
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Miércoles, 11 de Noviembre de 2026

Las autoridades de Cúcuta adelantan este miércoles, 11 de noviembre, un operativo de desalojo en una vivienda ubicada sobre la avenida 0, entre calles 8 y 8A, del barrio Latino, en el centro de la ciudad.

La diligencia es liderada por la Inspección Cuarta Urbana de Policía, en coordinación con la Secretaría de Gobierno de Cúcuta, en cumplimiento de una decisión administrativa relacionada con la restitución del inmueble.

De acuerdo con una notificación emitida por la Alcaldía de Cúcuta, el procedimiento corresponde al proceso policivo radicado bajo el número 23-095, mediante el cual se ordenó el desalojo y la restitución de un predio que, según la administración municipal, es propiedad del Municipio de San José de Cúcuta.

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La comunicación oficial fue dirigida a una de las personas identificadas como ocupantes del inmueble, a la denominada Red de Apoyo y a las demás personas que se encuentren en el lugar o tengan interés en el proceso.

En el documento, la Inspección Cuarta Urbana de Policía informó que se había establecido una fecha y hora para ejecutar la diligencia, en cumplimiento de las decisiones administrativas adoptadas dentro de la actuación.

Por ahora, se espera que las autoridades entreguen un balance de la diligencia y sus resultados.

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