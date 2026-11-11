Preocupación en Ocaña y el Catatumbo por aumento de la deserción escolar

Integrantes de la Asociación de rectores de la zona del occidente en la provincia de Ocaña expresan la preocupación por las altas tasas de deserción en los establecimientos públicos durante la recta final del calendario académico de la presente vigencia. El rector del colegio, Francisco Fernández de Contreras, Óscar Emilio Pallares León, indica que las cifras supera el 4% debido a diferentes factores socioeconómicos y la violencia arraigada en esta zona del país.

La estadística se eleva a un 23% por ciento en los grados superiores desde noveno hasta undécimo debido a la proliferación de instituciones que ofrecen programas académicos de validación de los grados incluso a través de la virtualidad.

En la subregión del Catatumbo, esos datos se incrementan debido a la confrontación armada registrada en la zona. El secretario de asuntos jurídicos y laborales, de Asinort, Tibú Olides Bohórquez manifiesta que la tasa es bastante alta a raíz de los fenómenos migratorios y la alteración del orden público durante los últimos meses.

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Traslados hacia otros modelos

Ese fenómeno de fin del año lectivo enciende las alarmas entre los directivos docentes quienes adoptan estrategias encaminadas a fortalecer el sistema de matrículas en la básica primaria y secundaria.

Frente a ese panorama, Oscar Pallares, presidente de la Asociación de rectores de la provincia de Ocaña analiza las los promedios arrojados en el bachillerato donde los jóvenes pasan a otros modelos más flexibles diferente a la educación tradicional para obtener el título más rápido y salir al campo laboral en actividades informales para ayudar a la economía en el hogar. Otros ingresan a la educación superior donde los catedráticos encuentran serias falencias en algunas áreas del conocimiento humano.

También, preocupa las tasas de matrículas debido a factores de violencia donde padres de familia se desplazan de una región a otra como consecuencia de la alteración del orden público.

En las instituciones educativas se ofrece el plan de alimentación, transporte escolar y otras garantías para la formación integral de niños y jóvenes.

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Regular la tecnología

Ahora existe mucha facilidad con la tecnología con programas virtuales para graduarse más rápido. Los jóvenes no se esfuerzan por cursar todos los años y explotar las cualidades. “Se ha perdido la sed del conocimiento, no debería valer igual un título de bachiller entregado por ventanilla con aquel certificado y proclamado por una institución educativa oficial”, indica el estudiante de undécimo grado del colegio Francisco Fernández de Contreras, Omar Trigos Carrascal.

Considera factor fundamental para garantizar la permanencia en las aulas de clases reglamentar esos programas flexibles e incluso el uso de los celulares entre los niños como lo hacen en otros países para solventar en parte la carencia de pensamiento crítico entre los futuros graduandos que van a tener dificultades en el campo laboral.

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Asegurar los cupos

Se suma en algunas escuela y colegios la disminución de matrículas no solo en Ocaña, sino en la subregión del Catatumbo.

Es una tendencia y representa un desafío grande para las instituciones educativas. Ya los rectores incluso han advertido sobre la necesidad de poder fortalecer las estrategias que pueden ayudar a mantener los niños, niños y jóvenes dentro del sistema educativo y con eso también, pues evitar algunas dificultades económicas, sociales o académicas que terminen dejándolos por fuera de las aulas.

Desde se trabaja en las matrículas para estudiantes nuevos y los rectores proyectan el número de estudiantes en todos los grados.

El sistema de matrícula está abierto y este proceso se extiende hasta el 4 de diciembre. El llamado es a los padres de familia para que accedan a la oferta educativa y aseguren los cupos de los hijos en los diferentes establecimientos y cumplir los objetivos en el año 2027.

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El núcleo del asunto

“Hay una problemática muy sentida ahorita con la proliferación de instituciones que ofrecen modelos flexibles de educación media académica sin autorización por parte de la secretaría del Norte de Santander en la modalidad virtual. Ni siquiera cuentan con el aval del Ministerio y ofertan programas a muchos estudiantes. Los padres de familia ven eso como una alternativa para que los chicos terminen su bachillerato”, afirma Óscar Pallares.

Recuerda a las personas que esos programas deben revisarse muy bien porque no tienen ninguna autorización y más adelante, se puede presentar alguna situación legal para ingresar a la educación superior.

“Es el primer factor que ha incidido en el tema de la deserción. El otro corresponde a la violencia que en nuestro territorio y el más fuerte las condiciones sociales y económicas que vive este departamento Norte de Santander”, agregó el presidente de la asociación de rectores.

“Tenemos una situación entre los grados noveno y undécimo donde la tasa de deserción supera, yo creo que el 23%, factor preocupante en esta zona del país”, recalcó.

El fenómeno migratorio también incide en esas cifras ya que muchos venezolanos hacen tránsito por el departamento en la movilidad social.

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