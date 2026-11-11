La ‘marea amarilla’ del Mundial consolidó a Miami como capital latina

Durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, Miami se tiñó de amarillo. Miles de colombianos llenaron calles, restaurantes y escenarios deportivos para acompañar a la Selección Colombia, convirtiendo a la ciudad estadounidense en una segunda casa para los aficionados nacionales.

La denominada ‘marea amarilla’ no solo dejó imágenes de celebración y pasión por el fútbol, sino que también puso en evidencia la fuerte presencia latinoamericana en Miami, considerada uno de los principales puntos de encuentro cultural, turístico y económico de la región.

Esta conexión va más allá del deporte. Según cifras divulgadas por Miami Realtors®+ RWorld, Colombia encabezó las búsquedas internacionales de propiedades en Miami durante junio de 2026, con una participación del 7,9 %.

Le siguieron Canadá, con el 5,4 %; España, con el 4,7 %; e India y Brasil, ambos con el 4,4 %.

Lea aquí: Gerente del Fondo Milagro falta por segunda vez a cita en el Congreso

Colombianos lideran el interés inmobiliario

El protagonismo de Colombia en el mercado inmobiliario del sur de Florida no es reciente. Durante 2025, los compradores colombianos lideraron la inversión extranjera en propiedades residenciales de la región, con operaciones superiores a los 660 millones de dólares.

En segundo lugar se ubicó Argentina, con 484 millones de dólares, seguida de México y Brasil, con 308 millones cada uno, y Venezuela y Canadá, con 220 millones de dólares, respectivamente.

Alfredo Pujol, presidente del Consejo de Administración de Miami Realtors® + RWorld, destacó que el Mundial permitió visibilizar una relación que se ha fortalecido durante décadas.

"El Mundial permitió que millones de personas vieran una realidad que en Miami seguimos viviendo todos los días: nuestra ciudad es el principal punto de encuentro entre Estados Unidos y América Latina", afirmó.

El directivo agregó que esta cercanía cultural también se refleja en las decisiones de inversión de los latinoamericanos, quienes encuentran en Miami una alternativa para proteger su patrimonio y desarrollar proyectos a largo plazo.

¿Por qué los latinoamericanos invierten en Miami?

Entre los factores que impulsan el interés por adquirir propiedades en el sur de Florida se encuentran la incertidumbre económica y política en algunos países de América Latina, la búsqueda de estabilidad financiera y las oportunidades de diversificación patrimonial.

Conozca: Secuestran a la esposa del alcalde de Uribia, La Guajira

A esto se suma el comportamiento del dólar, cuya depreciación puede favorecer el poder adquisitivo de determinados inversionistas extranjeros.

Los condominios en preconstrucción figuran entre las alternativas de inversión, debido a que permiten distribuir los pagos durante varios años.

De acuerdo con las cifras, el precio medio de los condominios en Miami-Dade pasó de 113.800 dólares en 2011 a 415.000 dólares en 2026, lo que representa un incremento aproximado del 265 %.

Por otra parte, el Perfil 2025 de Compradores Internacionales de Vivienda, elaborado por la National Association of Realtors®, ubicó a Miami como uno de los destinos más atractivos para los inversionistas extranjeros.

Según el informe, uno de cada cinco compradores internacionales de vivienda en Estados Unidos adquiere propiedades en Florida y, de ellos, aproximadamente la mitad elige el área metropolitana de Miami.

Una conexión que trasciende el Mundial

La influencia latinoamericana forma parte de la identidad de Miami. Más de la mitad de sus residentes nacieron fuera de Estados Unidos, mientras que el español tiene una presencia cotidiana en establecimientos comerciales, instituciones financieras, restaurantes y espacios públicos.

Aunque el Mundial de 2026 fue un acontecimiento temporal, la presencia de miles de aficionados colombianos permitió mostrar una realidad que se mantiene durante todo el año.

Entre el intercambio cultural, el turismo, los negocios y la inversión inmobiliaria, Miami continúa consolidándose como un punto de conexión entre Estados Unidos y América Latina, y como una segunda casa para numerosos colombianos.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion