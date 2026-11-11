Aumentó el bloqueo telefónico desde cárceles en los dos últimos meses

Los operadores de telecomunicaciones aumentaron de forma significativa el bloqueo de líneas y equipos usados sin autorización desde las cárceles del país entre septiembre y octubre, según los resultados presentados por la ministra TIC, Alexandra Falla, y el ministro de Justicia, Iván Cancino.



En líneas generales Tigo pasó de 240 a 473 (97,08%), WOM de 50 a 93 (86%) y Claro de 303 a 408 (34,65%). En tanto que el bloqueo de dispositivos móviles por IMEI, Claro subió de 229 a 346 equipos (51,09 %), WOM de 98 a 141 (43,88 %) y Tigo de 211 a 251 (18,96 %).



Sin embargo, los ministros no especificaron en cuáles cárceles se lograron estas reducciones y bloqueos.



Falla afirmó que las cárceles "no pueden seguir siendo utilizadas para coordinar extorsiones, amenazas y otras actividades criminales" y que los resultados muestran avances, aunque "no podemos bajar la guardia".

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Mientras que Cancino señaló que cada línea o dispositivo bloqueado "representa una herramienta menos al servicio de la criminalidad".



El MinTIC anunció además nuevas medidas para mejorar su capacidad de respuesta ante denuncias, en ese sentido Falla instruyó a su dirección de Vigilancia, Inspección y Control para estructurar un protocolo con la Agencia Nacional del Espectro (ANE), que incluirá un grupo de atención prioritaria.



Según el Ministerio, esto permitirá optimizar las verificaciones técnicas en sitio, agilizar los trámites y reducir los tiempos de respuesta.



Cancino, por su parte, dijo que su cartera trabaja de manera articulada con el INPEC y otras autoridades para reforzar los controles dentro de los establecimientos penitenciarios, combatir el ingreso y uso de dispositivos no autorizados y cerrar los espacios que facilitan que estructuras criminales operen desde las cárceles.

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